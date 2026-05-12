Telehouse Canada realiza grande atualização de infraestrutura para escalar organizações orientadas por IA

A Telehouse Canada, provedora líder de serviços de data center e subsidiária da KDDI Corporation, anunciou a conclusão de uma grande atualização de infraestrutura projetada para suportar a próxima geração de cargas de trabalho orientadas por IA. Ao introduzir a tecnologia de resfriamento líquido direto para o chip, a Telehouse possibilita implantações de inferência de IA de alta densidade em seus ambientes de data center no centro de Toronto, com ampla interconexão. Isso reforça a liderança da empresa no fornecimento de instalações resilientes e preparadas para o futuro, que impulsionam a transformação digital do Canadá e apoiam a próxima onda de inovação.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260512497363/pt/

Telehouse Canada's Advanced Cooling Framework

Com a aceleração da adoção de IA em diversos setores, as organizações buscam cada vez mais ambientes de data center capazes de suportar cargas de trabalho de alto desempenho em grande escala. Esses requisitos estão impulsionando a demanda por infraestrutura de maior densidade e soluções avançadas de resfriamento, principalmente em ambientes onde confiabilidade, eficiência e proximidade com os usuários finais são essenciais para a inferência de IA.

Com base nesse investimento, a Telehouse Canada implementou o resfriamento líquido direto em todo o seu campus de data center na região metropolitana, juntamente com melhorias na infraestrutura projetadas para permitir implantações de alta densidade e conectividade aprimorada para cargas de trabalho de IA. A implementação oferece suporte a organizações que alocam infraestrutura de IA em instalações da Telehouse, com densidades de gabinetes de até 120 kW por rack.

Esta iniciativa marca a primeira implementação de resfriamento líquido direto em um hub de interconexão no Canadá, ressaltando sua importância no cenário canadense de data centers e interconexões. A atualização posiciona a Telehouse Canada para atender organizações com requisitos rigorosos de resfriamento e energia, mantendo a conectividade de baixa latência e a proximidade com os usuários finais.

“Com a crescente demanda por IA, as organizações precisam de infraestrutura de data center capaz de suportar cargas de trabalho cada vez mais complexas em escala”, afirmou Atsushi Kubo, presidente e CEO da Telehouse Canada. “Esta atualização fortalece nossa capacidade de atender a essas necessidades, mantendo o desempenho e a confiabilidade que nossos clientes esperam.”

Aprimorando a eficiência energética por meio da recuperação e reutilização de calor

O resfriamento líquido é mais condutor de calor do que o ar, permitindo que a Telehouse Canada remova até 80% do calor diretamente dos componentes de servidores de alta potência. Como resultado, a dependência de condicionadores de ar e ventiladores de servidores, que consomem muita energia, é reduzida, diminuindo o consumo geral de energia e proporcionando um modelo de resfriamento mais sustentável e eficiente. O sistema de resfriamento líquido direto transfere o calor dos componentes do servidor para uma unidade de distribuição de resfriamento, onde é dissipado por meio de um circuito de refrigeração dedicado. Esse calor é então transferido para o sistema de energia distrital de circuito fechado da Enwave, onde é capturado e reaproveitado por meio de um processo totalmente isolado para ajudar a aquecer a água potável da cidade de Toronto, em vez de ser liberado na atmosfera. Isso melhora a Eficiência do Uso de Energia (PUE) da Telehouse Canada. Além disso, o sistema elimina a dependência de chillers durante as operações normais, reduzindo a necessidade de resfriamento evaporativo e o consumo de água, o que melhora ainda mais a Eficiência do Uso de Água (WUE) da instalação.

O projeto reflete o foco contínuo da Telehouse Canada na construção de infraestrutura digital resiliente e de alto desempenho, ao mesmo tempo em que oferece benefícios tangíveis de sustentabilidade e econômicos, incluindo a criação de empregos locais e o envolvimento de aproximadamente 80 profissionais qualificados em diversas áreas da construção e engenharia ao longo do ciclo de vida do projeto.

Alinhados com o foco do Canadá em infraestrutura digital, IA e inovação, investimentos como este desempenham um papel importante no fortalecimento da base digital do país — apoiando o crescimento a longo prazo, acelerando a inovação e garantindo a prontidão da infraestrutura à medida que as organizações expandem suas operações orientadas por IA. Ao continuar investindo em ambientes de alto desempenho e com ampla interconexão, a Telehouse Canada está comprometida em viabilizar a próxima fase da transformação digital, ao mesmo tempo que apoia as necessidades em constante evolução da economia digital canadense e ajuda as empresas a crescerem e competirem globalmente.

Sobre a Telehouse

A Telehouse é uma provedora global líder em serviços de data center, pertencente ao Grupo KDDI, que reúne uma ampla gama de parceiros de negócios, incluindo operadoras, provedores de serviços móveis e de conteúdo, empresas, provedores de nuvem e empresas de serviços financeiros. Fundada em 1989, a Telehouse oferece serviços de colocalização confiáveis, seguros e flexíveis, permitindo que as organizações acelerem o lançamento de seus produtos no mercado e criem oportunidades de negócios por meio de interconexões rápidas, eficientes e seguras. Para mais informações, acesse: www.telehouse.ca

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contato de Imprensa da Telehouse Canada:

Kristina Ivashkova

Vendas e Marketing

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