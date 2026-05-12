Mantida viva por ECMO até o transplante de coração: a história de sobrevivência e recuperação de Sahara Romero, com ECMOlife da Eurosets

“Agora, pela primeira vez em anos, posso viver sem o medo constante de que algo possa dar errado.” Foi assim que Sahara Romero contou sua história, apresentada no Congresso EuroELSO em Dublin (6 a 8 de maio), dedicado a terapias extracorpóreas que salvam vidas. Sua trajetória é uma jornada extraordinária de volta à vida, onde a experiência clínica e as tecnologias avançadas de suporte vital se uniram para mudar radicalmente seu destino.

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Antonio Petralia, CEO of Eurosets; Sahara Romero, patient; dr. Mario Andrés Mercado Díaz, Intensive care specialist at the Clínica Shaio in Bogotá; Estefanía Giraldo Bejarano, specialist ECMO nurse at the Clínica Shaio in Bogotá

Sahara convive com um problema cardíaco grave desde a adolescência. Os primeiros sinais de insuficiência cardíaca apareceram quando ela tinha onze anos. “Quando eu fazia atividades simples, como aulas de ginástica, ficava muito cansada e sentia dor no peito. No início, não estava claro o que estava acontecendo.” Este foi o início de uma rotina de consultas médicas constantes, limitações diárias e vigilância contínua.

Com o passar dos anos, a situação piorou. “Sahara precisou de suporte ECMO em quatro ocasiões diferentes. A última vez, em março de 2023, seu coração parou de funcionar e ela começou a apresentar falência múltipla de órgãos. Naquele momento, o objetivo clínico era manter as funções vitais e estabilizar a paciente enquanto aguardava um transplante de coração”, explicou o Dr. Mario Andrés Mercado Díaz, Especialista em Terapia Intensiva da Clínica Shaio, em Bogotá.

Nessa fase crítica, o ECMOlife desempenhou um papel essencial. O sistema de suporte vital extracorpóreo foi desenvolvido pela Eurosets, uma empresa biomédica italiana. Na Clínica Shaio, um centro de excelência cardiovascular, o ECMOlife tornou-se um componente crucial do tratamento de Sahara. “A tecnologia nos permitiu fornecer suporte circulatório mecânico, monitorar continuamente os sinais vitais da paciente e gerenciar com segurança uma situação clínica extremamente complexa”, disse Estefanía Giraldo Bejarano, enfermeira especializada em ECMO. “Precisávamos garantir que Sahara chegasse ao transplante nas melhores condições possíveis.”

Após um ano difícil, marcado por espera e esperança, durante o qual Sahara, com o auxílio de ECMO, comemorou seu aniversário no hospital, finalmente chegou a ligação: um coração de doador estava disponível.

Hoje, Sahara leva uma vida normal, um resultado que durante anos pareceu totalmente inalcançável. "Agora posso pensar no amanhã sem medo." Estas palavras captam o verdadeiro valor de um tratamento clínico complexo: não apenas sobreviver, mas voltar a viver e fazer as coisas que as pessoas mais desejam.

O caso dela destaca como os avanços nas tecnologias de suporte vital extracorpóreo podem oferecer um tempo precioso nos momentos mais críticos, ampliando as opções de tratamento. “Soluções como os sistemas de ECMO permitem lidar com situações em que, até poucos anos atrás, as opções eram extremamente limitadas, melhorando as perspectivas de recuperação e qualidade de vida dos pacientes”, destacou Antonio Petralia, Diretor Executivo da Eurosets.

A história de Sahara personifica o verdadeiro significado da experiência e inovação médica: mostrar como a tecnologia pode se tornar não um fim em si mesma, mas uma aliada silenciosa na recuperação da paciente.

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ilenia.franchi@elettrapr.it

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