GenNx360 Capital Partners conclui a venda da Precision Aviation Group para a VSE Corporation por aproximadamente US$ 2,025 bilhões em dinheiro e ações.

A GenNx360 Capital Partners (“GenNx360”), uma empresa de private equity com sede em Nova York, anunciou a venda de sua empresa investida, a Precision Aviation Group, Inc. (“PAG” ou a “Empresa”), para a VSE Corporation (“VSE”) por uma contraprestação inicial total de aproximadamente US$ 2,025 bilhões em dinheiro e ações.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260512631989/pt/

Fundada em 1996 e sediada em Atlanta, Geórgia, a PAG é uma fornecedora global de excelência em serviços de manutenção, reparo e revisão (MRO) para o setor aeronáutico, além de soluções de distribuição e cadeia de suprimentos para os mercados de aviação comercial, executiva e geral, helicópteros e defesa. A PAG opera atualmente em 29 localidades ao redor do mundo, emprega mais de 1.000 pessoas, atende a mais de 10.000 clientes globalmente e realiza mais de 175.000 reparos anualmente. A aquisição aumenta a receita da VSE em aproximadamente 50% em uma base pro forma para 2025 e espera-se que contribua imediatamente para o aumento da margem EBITDA ajustada consolidada da VSE.

Durante o período em que a GenNx360 foi proprietária, a PAG se consolidou como uma plataforma global de pós-venda aeronáutica de alta margem, focada em motores, aviônicos, componentes e soluções proprietárias. A PAG cresceu de nove para 29 oficinas de reparo, expandiu sua presença na América do Norte e estendeu sua atuação internacional para a Europa, Austrália e Brasil. A empresa expandiu suas capacidades de reparo em motores e aviônicos, ao mesmo tempo em que fortaleceu sua posição em plataformas de aeronaves de última geração.

Durante o período em que deteve a empresa, a GenNx360 executou uma estratégia disciplinada de aquisições e crescimento, concluindo 11 aquisições complementares, expandindo seu alcance geográfico e aprofundando suas capacidades técnicas. Essas iniciativas inorgânicas foram complementadas por um robusto crescimento orgânico, impulsionado pela conquista consistente de novos clientes e pela expansão de parcerias estratégicas.

“Nossa parceria com a PAG foi resultado da estratégia proativa da GenNx360 e de sua profunda expertise no setor aeroespacial e de defesa. Nossa capacidade de transformar a PAG em uma plataforma global diversificada de MRO (Manutenção, Reparo e Revisão) é uma prova da excepcional equipe de gestão da PAG”, afirmou Pratik Rajeevan, diretor da GenNx360 Capital Partners, responsável pela prospecção e liderança do investimento.

“Nossa participação acionária contínua na VSE reflete nossa convicção no ímpeto da PAG e na capacidade da VSE de acelerar sua próxima fase de crescimento, aprimorar suas capacidades e entregar ainda mais valor aos clientes”, disse Ron Blaylock, fundador e sócio-gerente da GenNx360 Capital Partners.

“Construímos uma reputação de agilidade no atendimento ao cliente, amplas capacidades técnicas e suporte confiável para operadores em todo o mundo. Unir-nos à VSE representa um importante próximo capítulo para a PAG”, disse David Mast, CEO da Precision Aviation Group.

“A PAG é uma adição altamente complementar à VSE, que expande nossas capacidades no mercado de reposição aeronáutica, nossa profundidade técnica e nosso alcance global nos mercados de aviação comercial, executiva, geral e de helicópteros. A PAG construiu uma reputação excepcional de agilidade no atendimento ao cliente, capacidades de reparo proprietárias e excelência operacional, e estamos entusiasmados em receber David Mast e a equipe da PAG na VSE. Juntos, estamos criando uma plataforma de mercado de reposição aeronáutica mais escalável, com capacidades aprimoradas de reparo e distribuição, que posicionam a VSE para crescimento e criação de valor a longo prazo”, disse John Cuomo, presidente e CEO da VSE Corporation.

Detalhes da transação: O preço de compra de US$ 2,025 bilhões inclui US$ 1,75 bilhão em dinheiro e aproximadamente US$ 275 milhões em ações emitidas para a GenNx360; e até US$ 125 milhões adicionais em pagamento contingente com base no desempenho de 2026.

O investimento mais recente da GenNx360 na PAG foi apoiado pelo GenNx360 Capital Partners Fund IV, LP, e por um fundo de continuidade de ativo único gerenciado pela GenNx360, liderado pela Neuberger e pela Blackstone Strategic Partners, com participação da Dextra Partners e da Churchill Asset Management. Além do Sr. Blaylock e do Sr. Rajeevan, a equipe de investimento da GenNx360 na PAG incluiu Lloyd Trotter, fundador e consultor sênior da GenNx360; Reece Zakarin, vice-presidente; Anil Nagpal, vice-presidente assistente; e Jon Langenfeld, associado.

J.P. Morgan e Jefferies atuaram como consultores financeiros da GenNx360 e da PAG, com o escritório de advocacia Winston & Strawn LLP prestando assessoria jurídica. A Perella Weinberg Partners atuou como consultora exclusiva de mercado de capitais financeiros e de dívida da VSE, com o escritório de advocacia Jones Day prestando assessoria jurídica.

SOBRE A GENNX360 CAPITAL PARTNERS

A GenNx360 Capital Partners é uma empresa de private equity focada na aquisição de empresas de serviços B2B de médio porte. A GenNx360 faz parcerias com empresas que possuem modelos de negócios comprovados e sustentáveis ??em setores em expansão, com o objetivo de implementar e apoiar iniciativas orgânicas e inorgânicas que agreguem valor, a fim de acelerar o crescimento, gerar eficiência de custos e obter retornos financeiros sólidos. A GenNx360 foi fundada em 2006 e está sediada na cidade de Nova York. Para mais informações sobre a GenNx360, acesse www.gennx360.com.

SOBRE A PRECISION AVIATION GROUP

A Precision Aviation Group (“PAG”) é uma das principais fornecedoras globais de serviços de manutenção, reparo e revisão (MRO), distribuição e cadeia de suprimentos para o mercado de reposição da aviação, atendendo aos mercados de aviação geral e de aeronaves de asa rotativa, helicópteros e defesa. A PAG atende a uma ampla base global de clientes e oferece expertise técnica em motores, componentes, aviônicos e soluções proprietárias de reparo. Para mais informações sobre a PAG, acesse www.precisionaviationgroup.com.

SOBRE A VSE CORPORATION

A VSE é uma fornecedora líder de serviços de distribuição e reparo para os mercados de reposição da aviação comercial, executiva e geral (B&GA). Com sede em Miramar, Flórida, a VSE concentra-se em aumentar significativamente a produtividade e a vida útil dos ativos de alto valor e essenciais para os negócios de seus clientes. Os serviços de distribuição de peças de reposição e de manutenção, reparo e revisão (MRO) da VSE oferecem suporte à distribuição e ao reparo de componentes de motores e acessórios de motores e fuselagens para operadores comerciais e da aviação B&GA. Para obter informações mais detalhadas, acesse o site da VSE em www.vsecorp.com.

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