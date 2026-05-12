ES lança marca para fortalecer Estado como destino turístico

O governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado do Turismo, apresentou oficialmente sua nova marca turística, consolidando um reposicionamento estratégico que busca elevar a competitividade do destino. Sob o conceito central de um lugar de encontro, a iniciativa convida os viajantes a experimentarem vivências autênticas, indo além da simples visitação contemplativa de paisagens para focar em conexões humanas e transformadoras.

A criação da nova identidade visual e do posicionamento de mercado foi conduzida pela Prósper, agência que integra a holding de comunicação Beta Rede. O projeto foi realizado sob a coordenação do Sebrae/ES, em uma articulação coletiva que envolveu o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo, a Fecomércio-ES, por meio da Câmara Empresarial de Turismo do Espírito Santo (CET-ES), o Conselho Estadual de Turismo (Contures) e diversas entidades do setor.

Conceito de território e modernidade visual

Diferente de campanhas anteriores, o novo trabalho é definido como uma “marca de território”, e não uma marca de governo. O objetivo é que a identidade sobreviva a gestões políticas, tornando-se um patrimônio do Estado e de sua população. O diretor-executivo da Prósper, Fernando Lisboa, destaca que o posicionamento foi estruturado com base em um plano de marketing estratégico, conduzido pela empresa Lab.turismo Consultoria, considerando pilares de valor e as mudanças no comportamento do consumidor global, que hoje busca “pausa, conexão e reencontro”.

Visualmente, a marca optou por uma estética minimalista e moderna, evitando símbolos que possam se tornar datados rapidamente. Ela é focada na tipografia, tendo como destaque central o nome Espírito Santo, para transmitir leveza e sofisticação. O conceito reflete a convivência entre os diversos atrativos capixabas, como o mar, as montanhas, a gastronomia e o turismo rural.

Investimentos e metas estratégicas

O lançamento da marca ocorre em um momento de expansão para o setor. O governo do Estado já anunciou um investimento de R$ 26,7 milhões para o turismo em 2026, recursos que serão aplicados na operacionalização do plano de marketing e em ações de promoção em feiras e eventos.

A meta é aumentar o fluxo de turistas nacionais e internacionais, fortalecer a economia das cidades capixabas e garantir que o Espírito Santo seja lembrado como um destino de experiências únicas. Segundo o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, o trabalho conjunto entre o poder público e as agências de comunicação especializadas, como a Prósper, é fundamental para transformar o potencial turístico do Estado em resultados econômicos práticos e sustentáveis.

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Com a nova assinatura, o Espírito Santo deixa para trás o conceito de “descubra” para assumir um papel mais ativo de convite, reafirmando sua vocação como um ponto de convergência, experiências e autenticidade no cenário turístico brasileiro.