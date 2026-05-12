Sintelmark promove mutirão de emprego para PcD em SP

O Sindicato Paulista das Empresas de Contact Center (Sintelmark) promove, em parceria com a Associação Paulista de Pessoas com Deficiência (APA), um mutirão de emprego voltado exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD), que será realizado no próximo dia 28 de maio, das 9h às 16h, na sede da entidade, localizada na Avenida Ipiranga, 318 – Bloco A – Conjunto 1201 – República, no centro de São Paulo.

A iniciativa será presencial e aberta ao público PcD. Os interessados devem comparecer com currículo atualizado e documentos pessoais para participação em processos seletivos realizados no local.

Segundo Luis Crem, presidente do Sintelmark, o mutirão reforça o compromisso do setor com a ampliação de oportunidades e a inclusão produtiva. “As empresas de contact center oferecem vagas com carteira assinada, jornada de 6 horas e funções operacionais, criando caminhos concretos para inserção no mercado de trabalho”, destaca.

Com base nos dados do Censo 2022 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em maio de 2025, o Brasil possui 14,4 milhões de pessoas com deficiência, o que representa 7,3% da população de 2 anos ou mais de idade. Esse contingente expressivo evidencia a importância de iniciativas que promovam o acesso ao emprego e à geração de renda.



A inclusão profissional de PcD é respaldada pela Lei nº 8.213/91, conhecida como Lei de Cotas, que estabelece a reserva de 2% a 5% das vagas em empresas com 100 ou mais funcionários para pessoas com deficiência ou reabilitados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Segundo dados recentes do eSocial, aproximadamente 545,9 mil pessoas com deficiência (PcD) ou reabilitadas pelo INSS estavam inseridas no mercado de trabalho formal brasileiro entre 2023 e 2024, com presença relevante em setores que estruturam políticas de inclusão e diversidade.

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O mutirão se apresenta como uma oportunidade de aproximação entre empresas e profissionais, incentivando a empregabilidade e fortalecendo ações de inclusão no ambiente corporativo.