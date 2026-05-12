A Lenovo possibilita a implantação, em uma semana, de Agentic AI pronta para produção, transformando fluxos de trabalho corporativos

A Lenovo está permitindo que as empresas implantem soluções de Agentic AI prontas para produção em apenas uma semana1, eliminando os longos ciclos de desenvolvimento que normalmente atrasam a chegada da IA ??à produção, mantendo a segurança, a governança e o controle de nível corporativo.

Isso não é teórico; análises independentes da Signal65 confirmam esses resultados em implantações reais. O Knowledge Super Agent da Lenovo reduziu o tempo gasto em tarefas relacionadas ao conhecimento em 30%, economizando até 120 horas por funcionário anualmente. Em diversas implementações, as organizações alcançaram a produção até 24 vezes mais rápido do que com abordagens personalizadas, demonstrando como uma implementação mais rápida e segura se traduz diretamente em resultados de negócios mais ágeis. Esses resultados refletem uma implementação mais rápida e uma utilização mais eficiente da IA, onde cada interação gera valor comercial mensurável.

Disponibilizada por meio da Lenovo AI Library como parte do Lenovo Hybrid AI Advantage™, essa abordagem permite que as organizações passem diretamente do piloto para o impacto operacional, utilizando agentes de IA pré-construídos e prontos para produção, derivados de centenas de implementações reais.

“A IA cria valor em produção, não em pilotos”, afirmou Linda Yao, Vice-Presidente de Soluções de Nuvem Híbrida e IA da Lenovo. “O desafio para a maioria das organizações não é o acesso à IA. É o tempo, o custo e a complexidade de colocá-la em produção. Ao partir de agentes de IA comprovados e prontos para produção, em vez de construir do zero, as empresas podem acelerar a implementação, reduzir a complexidade e maximizar o valor comercial de cada interação com IA, mantendo o controle em ambientes híbridos.”

As organizações já estão aplicando essa abordagem para gerar resultados mensuráveis ??em diversos setores, demonstrando como a IA passa de projetos-piloto isolados para um impacto repetível em escala de produção. O Yili Group está aprimorando a visibilidade da cadeia de suprimentos e acelerando a geração de insights sobre os clientes, permitindo uma tomada de decisão mais rápida e baseada em dados em todas as suas operações. A Bikal está aplicando Agentic AI na área da saúde para reduzir o tempo de avaliação de casos em até 98%.

Essas não são implementações pontuais. Cada caso de uso é construído com base em casos de uso de IA comprovados na Biblioteca de IA da Lenovo, permitindo que as organizações repliquem os resultados em fluxos de trabalho semelhantes, escalem a implementação em todas as unidades de negócios e aprimorem continuamente o desempenho ao longo do tempo. Essa mudança, de construções personalizadas para implementações repetíveis, altera fundamentalmente a forma como as empresas obtêm valor da IA.

A Biblioteca de IA da Lenovo inclui agentes de IA prontos para produção e casos de uso para fluxos de trabalho empresariais essenciais nos setores de manufatura, varejo e saúde, incluindo manutenção preditiva, inspeção de qualidade, engajamento do cliente e otimização operacional. Cada um é construído a partir de implementações comprovadas, permitindo a implantação repetível em ambientes semelhantes, em vez de projetos isolados.

O que diferencia essa abordagem é a forma como o valor é sustentado além da implantação inicial. A Lenovo oferece suporte a todo o ciclo de vida da IA ??empresarial, desde consultoria e implementação até a adoção e serviços gerenciados, garantindo que a IA permaneça relevante, governada e otimizada em escala. Dentro do Lenovo Hybrid AI Advantage™, plataformas como a Lenovo xIQ Agent Platform permitem que as organizações melhorem continuamente o desempenho, controlem os custos e maximizem o retorno sobre os investimentos em IA ao longo do tempo.

O Lenovo Hybrid AI Advantage™ fornece a base para implantar e escalar IA em ambientes privados e públicos, permitindo que as organizações executem IA onde ela oferece o melhor desempenho, custo-benefício e controle de dados. Dentro dessa estrutura, a Biblioteca de IA da Lenovo acelera o tempo de obtenção de resultados, melhora a eficiência das operações de IA e aumenta o valor comercial gerado por cada implantação.

À medida que as empresas procuram transformar o investimento em IA em vantagem competitiva, a Biblioteca de IA da Lenovo oferece um caminho prático a seguir: um caminho que começa com casos de uso comprovados e específicos do setor, fornece resultados mensuráveis ??e se adapta às necessidades do negócio.

Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com/us/en/ai/hybrid-ai-advantage/

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência tecnológica mundial com receita de US$ 69 bilhões, classificada em 196º lugar na Fortune Global 500, atendendo milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Com foco em uma visão ousada de fornecer tecnologia mais inteligente a todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo com um portfólio de dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets), infraestrutura (centrais de dados, armazenamento, borda, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovação que transforma o mundo está definindo um futuro mais justo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está cotada na bolsa de valores de Hong Kong sob o nome Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e fique por dentro das últimas notícias através de nosso StoryHub.

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