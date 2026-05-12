Certificação em saúde mental ainda é rara nas escolas
Em meio ao agravamento da saúde mental entre jovens, segundo o IBGE, certificação internacional expõe o desafio de estruturar o cuidado emocional nas escolas
Com o avanço das discussões sobre saúde mental na educação, um reconhecimento internacional tem chamado atenção pelo alto nível de rigor e pela baixa taxa de escolas certificadas globalmente: o School Mental Health Award, concedido pelo Carnegie Centre of Excellence for Mental Health in Schools, no Reino Unido.
Diferentemente de selos baseados em iniciativas isoladas, a certificação avalia como o cuidado com a saúde mental está incorporado de forma sistêmica à escola, da governança à prática pedagógica, passando pela cultura institucional, formação de professores, apoio aos alunos e engajamento das famílias. É justamente essa profundidade que explica por que poucas instituições no mundo alcançam o reconhecimento.
Três escolas, três estágios de maturidade
A realidade brasileira ainda é marcada pela raridade da certificação, mas três escolas mostram como esse avanço acontece de forma progressiva. Para Christina Sabadell, Head das Escolas Premium do Grupo SEB ( Pueri Domus, Carolina Patrício e Sphere International School), o fato de as três escolas terem conquistado o School Mental Health Award evidencia diferentes estágios de maturidade.
“A Escola Bilíngue Pueri Domus é a única instituição brasileira com o selo no nível Prata, um dos mais elevados da certificação, indicando maturidade institucional, práticas consolidadas e impacto comprovado”, afirma Christina Sabadell.
A executiva destaca ainda que a Sphere International School (SJC/SP) conquistou o nível Bronze, tornando-se a primeira da América Latina a obter o selo, com políticas estruturadas e práticas consistentes já implementadas. “No Rio de Janeiro, a Escola Bilíngue Carolina Patrício também alcançou o nível Bronze, com destaque para a integração da saúde mental ao currículo e ao cotidiano escolar, além do forte engajamento da comunidade”, acrescenta.
A especialista ainda afirma que a maioria das instituições ainda enfrenta dificuldades para avançar para um modelo sistêmico. Entre os principais desafios estão a ausência de políticas estruturadas, a falta de formação contínua para educadores, ações pontuais sem integração ao currículo e a dificuldade de mensurar impacto. É justamente esse nível de exigência que torna o School Mental Health Award uma certificação rara e altamente relevante.
“Portanto, o reconhecimento internacional reflete uma transformação mais profunda no papel da escola contemporânea. Não se trata de implementar iniciativas isoladas, mas de promover uma mudança estrutural na forma como a escola pensa, decide e atua. Quando a saúde mental passa a fazer parte da estratégia, da cultura e da prática pedagógica, ela deixa de ser um diferencial e se torna um pilar essencial da educação”, afirma Christina Sabadell.
Segundo a executiva, o avanço das escolas brasileiras no tema também sinaliza um movimento mais amplo no setor educacional. “Ainda são poucas as instituições que conseguem atingir esse nível de integração e consistência, justamente porque isso exige visão de longo prazo, formação contínua das equipes e compromisso coletivo. Mas é esse caminho que define a escola do presente e do futuro”, finaliza.
