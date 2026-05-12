ABB desenvolve primeiros motores IE6 à prova de explosão

A provedora de tecnologias de eletrificação e automação ABB desenvolveu os primeiros motores síncronos de relutância (SynRM) do mundo para áreas classificadas sujeitas à explosão com eficiência IE6, categoria que reúne hoje os equipamentos de menor consumo de energia do mercado.

Compatíveis com as normas ATEX e IECEx, que definem critérios para motores operantes nas chamadas Zonas 1 e 2, expostas, respectivamente, a gases inflamáveis e partículas combustíveis, os novos IE6 SynRM Increased Safety da ABB estão disponíveis em diferentes potências a partir de 110 kW.

Também apresentam volume e peso reduzidos em relação a motores de potência equivalente, característica relevante para aplicações com limite de peso, como em plataformas de petróleo. O projeto também dispensa magnetos permanentes extraídos de terras raras, o que reduz impactos ambientais relacionados à mineração.

Ainda de acordo com a ABB, os IE6 SynRM são em média 60% mais eficientes do que modelos equivalentes IE3/IR3, padrão mínimo exigido no Brasil. A empresa calcula que a substituição de um único IE3/IR3 por um IE6 pode economizar em 20 anos de vida útil € 87.520, retornar o investimento no equipamento em oito meses e mitigar 157,5 toneladas de CO?, com base na pegada de carbono e nos custos médios de energia e propriedade da União Europeia.

“Com o primeiro motor SynRM IE6 de hipereficiência do mundo para áreas classificadas, agora temos a solução ideal para clientes que precisam reduzir despesas operacionais enquanto cumprem metas rigorosas de sustentabilidade”, afirmou, em comunicado, Stefan Floeck, presidente da divisão IEC LV Motors da área de Motion da ABB.

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Os novos IE6 SynRM para áreas classificadas da ABB foram projetados para uso conjugado com acionamentos, equipamentos responsáveis por ajustar torque e velocidade à necessidade da operação. As principais aplicações dos equipamentos são o acionamento de bombas, ventiladores e compressores.