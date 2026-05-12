Prudential do Brasil lança novela vertical

A Prudential do Brasil lançou o primeiro episódio de “Enquanto a vida acontece”, sua primeira novela vertical criada especialmente para as plataformas TikTok e Instagram. A produção representa um movimento pioneiro no setor de seguros, ao inovar na forma de se conectar com o consumidor e abordar o seguro de vida por meio de uma linguagem nativa das redes sociais.

O gênero microdrama potencializa o alcance da mensagem ao dialogar com novos públicos, em especial as gerações mais jovens e pessoas com pouca proximidade com o tema seguros, fortalecendo o compromisso da Prudential com educação, planejamento e conscientização sobre o seguro de vida.

Para Fernanda Riezemberg, diretora de Marketing, Comunicação e Eventos da Prudential do Brasil, o projeto representa um marco importante na estratégia de marketing da seguradora ao sair da mídia tradicional e entrar no dia a dia das pessoas, alcançando novas audiências.

“A novela vertical é para ser consumida pelo celular em vídeos curtos e sequenciais. Para nós, não é apenas uma tendência, mas uma mudança estratégica na forma como falamos sobre seguros e construímos conexão com as pessoas. Queremos abrir conversas sobre prevenção e proteção, com uma linguagem simples e que gere identificação. Tenho certeza de que será um sucesso e irão maratonar”, afirma.



Sobre a novela

A novela conta com sete episódios planejados para consumo sequencial em vídeos curtos com duração de até três minutos cada. A produção permite que o público se reconheça nas histórias e reflita sobre a importância do planejamento de forma natural. As atrizes Juliana Knust e Cintia Rosa são protagonistas da trama que conta a história de Carol e Julia, amigas que decidem romper com a estabilidade para viver do que amam: a cozinha.

Elas abrem um café-bistrô, apostando em uma vida com mais sentido. O que nasce como um recomeço promissor logo se transforma em um ponto de encontro de histórias intensas, em que diferentes vidas se cruzam em uma sequência de imprevistos, pressões e escolhas difíceis que mudam seus caminhos.



Com linguagem contemporânea e roteiro inspirado em situações cotidianas, a narrativa revela um ponto de virada. Sem recorrer a discursos explicativos, a história traduz, na prática, o papel do seguro de vida como viabilizador de continuidade.

A criação é assinada por Álvaro Rodrigues, da agência Made, com direção de Bruno Vaks. “A gente queria fugir da lógica explicativa da categoria. Em vez de falar sobre seguro, a ideia foi construir uma história em que ele se revela como parte da vida. Cada vez mais, as marcas vão precisar disputar atenção no mesmo espaço que o entretenimento. Isso exige outro tipo de construção: menos interrupção e mais envolvimento. É nessa direção que a gente está investindo”, diz Álvaro, sócio e CEO da Made.

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“O formato de novela vertical cria uma relação de acompanhamento. As pessoas voltam para ver o que acontece. Isso muda completamente a forma como a mensagem é absorvida”, complementa Bruno Vaks.