Preço dos imóveis cresce abaixo da inflação no Brasil

O preço dos imóveis residenciais no Brasil apresentou crescimento abaixo da inflação, segundo dados do índice FipeZap divulgados pela plataforma Portas. O movimento indica um cenário de estabilidade real nos valores, mesmo diante das variações econômicas recentes.

De acordo com o levantamento, embora os preços tenham registrado alta nominal, o avanço não acompanhou o ritmo da inflação no período analisado, o que, na prática, representa uma leve perda de valor real dos imóveis. Esse comportamento sugere um mercado mais equilibrado, com menor pressão inflacionária sobre os preços.

O cenário também pode refletir o impacto de fatores macroeconômicos, como o nível de juros e o acesso ao crédito, que influenciam diretamente o ritmo de valorização dos imóveis e o poder de compra dos consumidores.

Para Rafael Machado, CEO da plataforma Meu Imóvel, o crescimento dos preços abaixo da inflação indica um momento de maior equilíbrio no mercado imobiliário: “O mercado sempre responde aos mesmos impulsos. E esses impulsos não foram 100% favoráveis neste período. Não tivemos baixa oferta de imóveis e alta demanda. Onde isso poderia acontecer? Nos produtos econômicos, temos limitação de preços definida pelo governo. E tivemos uma demanda baixa de financiamento, em função da manutenção dos juros altos. Desta forma, não houve espaço para elevação de preços”.

Apesar da estabilidade, Rafael Machado ainda aponta que o mercado segue ativo, com demanda consistente por moradia e oportunidades em diferentes regiões do país. Plataformas especializadas, como o site Meu Imóvel, acompanham essas tendências para auxiliar consumidores e investidores na análise do melhor momento de compra.

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“Pensar em ganhos financeiros no mercado, atualmente, passa muito mais pela descoberta de oportunidades, principalmente no quesito localização, onde podemos ter espaço para o crescimento da demanda e, consequentemente, de preços. O aumento dos preços, de uma forma geral, deve demorar um pouco mais para acontecer, principalmente em um ano de eleições”, reforça Machado.