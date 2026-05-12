XTransfer participa do Chile Fintech Forum 2026

A XTransfer, plataforma líder mundial em pagamentos de comércio internacional B2B, participou do Chile Fintech Forum 2026 (Fórum Fintech do Chile 2026) como patrocinadora Platinum e apresentou a X-Net na América Latina pela primeira vez. A X-Net é uma rede de liquidação internacional B2B globalmente unificada e uma plataforma de gestão de riscos projetada para conectar bancos e instituições financeiras com PMEs, oferecendo soluções de pagamentos internacionais mais eficientes, seguras e inclusivas à medida que o comércio entre a China e a América Latina continua a se expandir.

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Violas Xiao, Singapore and LatAm CEO of XTransfer, speaks at Chile Fintech Forum.

As PMEs ainda enfrentam obstáculos significativos nos pagamentos transfronteiriços, como dificuldades para abrir contas em bancos tradicionais, alto risco de congelamento de fundos, perdas cambiais elevadas, prazos de remessa longos, custos de remessa altos e até mesmo a necessidade de remeter fundos por meio de canais não regulamentados.

Introdução à X-Net

A XTransfer desenvolveu a X-Net como uma infraestrutura criada especificamente para o comércio internacional entre empresas (B2B). A rede híbrida trabalha com reguladores, bancos e instituições de pagamento para aprimorar os padrões de fluxo de fundos, integração de produtos e controle de risco. Ao atuar como uma camada de liquidação e controle de risco, conectando instituições financeiras a empresas de importação e exportação, a X-Net busca padronizar cobranças, pagamentos e fluxos de trabalho de conformidade entre os participantes. Dessa forma, ajuda as PMEs a acessarem uma infraestrutura de pagamentos segura, em conformidade e integrada, antes reservada às multinacionais.

O potencial do mercado latino-americano

A América Latina está crescendo e se modernizando rapidamente Dados da XTransfer mostram que as cobranças da região aumentaram 94% em relação ao ano anterior em 2025, superando o crescimento de 8% das exportações da China para a região e sinalizando uma mudança em direção a cobranças seguras e em conformidade. O XTransfer Export PMI, uma pesquisa por amostragem com 800.000 usuários de PMEs da XTransfer, selecionando mais de 3.000 empresas em todo o país, também aponta para fundamentos sólidos, com o índice de pedidos de exportação da América Latina em 56,47 e o índice de preços em 57,81 em março de 2026, acima dos índices globais de 53,85 e 56,15.

Violas Xiao, CEO da XTransfer para Singapura e América Latina, afirmou: “Os mercados emergentes são fundamentais para a expansão da XTransfer, especialmente na América Latina. Em seguida, aprofundaremos nossa cobertura no Brasil e no México, ao mesmo tempo em que nos expandiremos para mercados em crescimento, como Chile, Colômbia, Peru e Argentina, melhorando a liquidez de moedas menos valorizadas e a automação de riscos, para que as PMEs possam pagar e receber de maneira mais previsível e em conformidade”.

Sobre a XTransfer

Segundo a CIC, a XTransfer é a maior plataforma de pagamentos comerciais B2B transfronteiriços do mundo, com um volume total de transações (TPV) superior a US$ 60 bilhões em 2025. Na América Latina, a XTransfer opera em parceria com bancos e instituições financeiras locais no Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru, oferecendo aos compradores de pequenas e médias empresas (PMEs) acesso a redes de pagamento locais. Dessa forma, é possível pagar fornecedores globais por meio de transferências bancárias, carteiras digitais e métodos de pagamento instantâneo, como o Pix, do Brasil.

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Maggie Ng

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