Elliptic garante investimento de US$ 120 milhões da Nasdaq Ventures, Deutsche Bank, One Peak e British Business Bank

A Elliptic, líder global em tomada de decisões sobre ativos digitais, anunciou hoje o fechamento de uma rodada de financiamento Série D de US$ 120 milhões, liderada pela One Peak, com participação da Nasdaq Ventures, Deutsche Bank e British Business Bank. A rodada avalia a Elliptic em US$ 670 milhões.

Esses investidores estão entre as instituições mais importantes do setor financeiro global, responsáveis ??por trilhões em atividades diárias de mercado, e depositaram sua confiança na Elliptic. É um sinal sobre a direção que o sistema financeiro está tomando e sobre quem merece a confiança para sustentá-lo, com a Elliptic monitorando mais a economia on-chain global do que qualquer outro provedor do setor privado.

A captação de recursos acelerará a missão da Elliptic de fornecer análises on-chain de nível empresarial para os maiores e mais exigentes bancos, fintechs, agências governamentais e empresas de criptomoedas e pagamentos do mundo.

“À medida que os ativos digitais se tornam mais integrados ao sistema financeiro global, as instituições precisam de infraestrutura confiável para gerenciar a conformidade e o risco em escala. A plataforma da Elliptic desempenha um papel importante no fornecimento dessa infraestrutura, ajudando as empresas a navegar na adoção de ativos digitais com confiança e integridade”, disse Gary Offner, vice-presidente sênior, chefe da Nasdaq Ventures.

“O crescimento sustentável dos ativos digitais depende de bases sólidas de risco e conformidade de nível institucional. Para o Deutsche Bank, essas estruturas são essenciais para apoiar o desenvolvimento responsável do ecossistema de ativos digitais e reforçar a confiança à medida que o mercado evolui. Nosso investimento na Elliptic reflete nosso foco no fortalecimento dessas bases”, disse Sabih Behzad, diretor global de Transformação de Ativos e Moedas Digitais do Deutsche Bank.

Mais de uma década de dados proprietários, construídos para a era da IA

A Elliptic foi pioneira em trazer a conformidade nativa de IA para a escala empresarial em 2025, não como um recurso, mas como uma maneira fundamentalmente diferente de gerenciar operações de conformidade. O financiamento da Série D de hoje ampliará essa liderança. A Elliptic possui uma vantagem estrutural devido aos seus dados: fundada em 2013, a empresa passou mais de uma década construindo o conjunto de dados proprietários mais profundo e abrangente do setor, abrangendo mais de 65 blockchains e refinado por meio da coleta e rotulagem contínuas de ativos e entidades.

Construída sobre essa base, a plataforma de dados e inteligência da Elliptic processa mais informações contextuais por transação do que qualquer concorrente, permitindo triagem automatizada, decisões mais rápidas e custos significativamente menores por investigação. O resultado é uma operação de compliance que consegue fazer mais com menos: alertas resolvidos em minutos, não em horas; julgamento humano reservado para onde realmente importa; e o custo do compliance que diminui à medida que o volume aumenta. É esse o desafio que as equipes de compliance das maiores bolsas de valores e instituições financeiras do mundo enfrentam. A promessa da IA ??só se concretiza se os dados que a sustentam também se concretizarem. A Elliptic dedicou treze anos a garantir isso.

Charlotte Lawrence, diretora-geral de Investimentos Diretos do British Business Bank, afirmou: “Com a aceleração da adoção institucional de ativos digitais, a demanda por soluções de compliance escaláveis ??nunca foi tão alta. A Elliptic foi pioneira no uso de análises de blockchain para enfrentar esse desafio e consolidou sua posição como líder global, analisando mais de 1 bilhão de transações por semana para mais de 700 clientes em 30 países. Este investimento também comprova que a British Growth Partnership está cumprindo exatamente o seu propósito: desbloquear o crescimento explosivo das startups de tecnologia do Reino Unido para gerar valor a longo prazo para nossos fundos de pensão.”

Stablecoins e ativos tokenizados estão se tornando fundamentais para as finanças globais

Stablecoins e ativos tokenizados não estão mais na periferia da inovação financeira. Eles estão se tornando a infraestrutura por meio da qual o valor se move globalmente. Em 2025, as stablecoins processaram US$ 33 trilhões em transações1, e para as exchanges e empresas nativas de criptomoedas que processam a maior parte desse volume, o compliance em tempo real e em escala não é uma exigência futura, mas sim uma necessidade operacional hoje.

Agora, estamos testemunhando uma adoção estrutural impulsionada por instituições, empresas de pagamento e operações de tesouraria corporativa, que constroem soluções diretamente sobre a infraestrutura de ativos digitais. A Elliptic fornece a infraestrutura de inteligência para fazer isso com segurança, rapidez e antes mesmo das expectativas regulatórias.

"A One Peak investe em líderes de categoria e o sinal em que mais confiamos é o que os clientes dizem. Conversamos com instituições líderes de todos os segmentos do mercado e todas falaram em uníssono: a Elliptic é líder em conformidade com ativos digitais, construída sobre os dados proprietários mais robustos do setor, e é essa vantagem de dados que torna sua IA verdadeiramente líder de mercado. A Elliptic é a infraestrutura essencial para a forma como as stablecoins e os ativos tokenizados circulam pelo sistema financeiro global. Esse veredicto do cliente foi o que motivou nosso investimento", comentou Humbert de Liedekerke Beaufort, sócio fundador da One Peak.

Conformidade em tempo real para o futuro das finanças on-chain

Dois terços do volume global de criptomoedas são transacionados em exchanges que já dependem da Elliptic, uma base que agora serve como a espinha dorsal da conformidade à medida que esses mesmos ativos migram para as finanças tradicionais. A conformidade em escala empresarial é um problema de infraestrutura tanto para as exchanges que lidam com bilhões em volume diário de criptomoedas quanto para as instituições financeiras que operam na blockchain. A Elliptic foi criada para solucionar esse problema em todas as etapas dessa jornada. Ao alimentar a plataforma de dados e inteligência da Elliptic e suas soluções de conformidade nativas em IA com a camada de dados mais profunda do setor, a Elliptic permite que as instituições monitorem continuamente e em tempo real, identificando riscos antes que se concretizem e direcionando o julgamento humano apenas onde for realmente necessário. A Elliptic é a camada de conformidade que escala sem aumentar os custos de escala, criada para crescer junto com o próprio sistema financeiro on-chain.

"Os sistemas financeiros estão sendo reconstruídos on-chain", disse Simone Maini, CEO da Elliptic. "As instituições que lideram essa transição precisam de um parceiro de análise on-chain que corresponda à sua escala, sofisticação e ambição. A participação da Nasdaq Ventures, Deutsche Bank, One Peak e British Business Bank, e a confiança contínua da AlbionVC, Evolution Equity Partners e J.P. Morgan são um sinal claro de que acreditam em nós como líderes de mercado. Criamos a Elliptic exatamente para este momento, e este financiamento nos permite avançar mais rapidamente para atendê-lo."

Sobre a Elliptic

A Elliptic é líder em tomada de decisão de ativos digitais. Construímos a plataforma mais abrangente para extrair dados e inteligência de criptoativos de maneira eficiente em blockchains com a maior precisão.

O tempo de atividade incomparável da nossa plataforma, a escalabilidade, a profundidade e a abrangência dos nossos dados e inteligência significam que organizações exigentes escolhem a Elliptic para suas operações de conformidade, gestão de risco e inteligência, além de suas necessidades de infraestrutura de blockchain.

Fundada em 2013, a Elliptic está sediada em Londres e tem escritórios em Nova York, Washington D.C., Miami, Dubai, Cingapura e Tóquio. Para saber mais, acesse www.elliptic.co e nos siga no LinkedIn e X.

1https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-08/stablecoin-transactions-rose-to-record-33-trillion-led-by-usdc

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260512672023/pt/

Rachel Matthews

Diretora Global de Marketing e Comunicações da Elliptic

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rachel.matthews@elliptic.co