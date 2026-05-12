Projeto do Instituto Aupaba mantém oficinas em maio

Após alcançar mais de 150 crianças nas três primeiras leituras realizadas em abril, o Instituto Aupaba dá continuidade ao projeto Trilhas Literárias: Desvendando o Brasil e confirma uma nova agenda de oficinas ao longo do mês de maio. A iniciativa segue levando literatura, cultura popular e atividades educativas a escolas públicas em áreas socialmente vulneráveis do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense.

Voltado para alunos de 5 a 8 anos, o projeto combina contação de história interativa, música e momentos de troca, criando experiências multissensoriais que vão além da leitura tradicional. Cada encontro inclui ainda a distribuição gratuita de livros, fortalecendo o vínculo das crianças com o universo literário, especialmente em regiões onde o acesso a bens culturais é mais restrito.



A realização do projeto ganha ainda mais relevância diante dos desafios educacionais do país. Segundo a PNAD Contínua Educação 2024, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil ainda conta com cerca de 9,1 milhões de pessoas que não sabem ler nem escrever, o equivalente a 5,3% da população com 15 anos ou mais. Embora o país tenha registrado avanços e alcançado a menor taxa da série histórica, o analfabetismo segue fortemente associado às desigualdades sociais e ao acesso limitado à educação na infância.



O projeto Trilhas Literárias reafirma a importância de levar literatura infantil a territórios onde o acesso aos livros e às oportunidades culturais ainda é limitado. Para Luciana De Lamare, autora do livro e presidente do Instituto Aupaba, a iniciativa aproxima as crianças das histórias e amplia horizontes.

“A história da mitologia brasileira chega a locais onde normalmente a literatura infantil não chega. Em territórios de vulnerabilidade, as crianças se identificam com os desafios vividos pelo Saci e se sentem acolhidas pela narrativa. Ganhar um livro físico é algo extraordinário, porque muitas vivem em um ambiente onde o livro é escasso. O livro pode transformar vidas e mostrar que elas também podem alçar voos mais altos e ampliar seus horizontes”, afirma.

Durante o mês de abril, o projeto passou pelos municípios de Duque de Caxias e Nova Iguaçu. Em maio, a iniciativa amplia esse alcance com novas ações em unidades públicas de ensino de São João de Meriti, Duque de Caxias e Maracanã, dando continuidade a uma trajetória que já passou por cidades como Paty do Alferes e Miguel Pereira.

Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, a chegada do projeto reforça o papel da cultura e da leitura em territórios marcados por desafios sociais. Para Irinéia, coordenadora do Centro de Atividades Comunitárias João Custódio, a iniciativa se conecta diretamente à realidade local. “Receber o Trilhas Literárias em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi muito importante porque estamos inseridos em um território de extrema vulnerabilidade. As atividades dialogam com a realidade das nossas crianças e adolescentes, abordando desafios do cotidiano e mostrando a importância de superar dificuldades com resiliência”, destaca.

A parceria com a Light possibilita que o projeto alcance novos territórios e mantenha sua atuação gratuita para escolas e alunos. “Quando a cultura chega à escola de forma lúdica e acessível, ela contribui para o desenvolvimento emocional, cognitivo e social das crianças. Para a empresa, é fundamental apoiar iniciativas que valorizem a identidade cultural brasileira e promovam pertencimento desde cedo”, ressalta Zilma Ferreira, gerente do Instituto Light.

Mais do que incentivar o hábito da leitura, o projeto propõe uma reconexão das novas gerações com narrativas que ajudaram a formar o imaginário brasileiro. Ao eleger o Saci como personagem central, a iniciativa reforça a valorização do folclore e das tradições populares como elementos essenciais da formação simbólica das infâncias.

Realizado com patrocínio da Light e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, e com apoio do Instituto Light, o projeto também contribui para metas globais como educação de qualidade, redução das desigualdades e fortalecimento das comunidades. A ação está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente os ODS 4, 10, 11, 12, 3, 5, 13 e 15, contemplados no livro “A Infância do Saci”.

Sobre o Instituto Aupaba

O Instituto Aupaba é uma organização brasileira dedicada à transformação social por meio da educação, cultura e valorização dos saberes locais, atuando com foco em identidade, sustentabilidade e inovação social.

Serviço:

Projeto: Trilhas Literárias – Desvendando o Brasil

Atividade: Contação de histórias do livro A Infância do Saci

Público: crianças de 5 a 8 anos de escolas públicas

Locais: São João de Meriti, Duque de Caxias e Maracanã

Período: maio de 2026 (dias 13 e 15)

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Entrada: gratuita