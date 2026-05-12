Projeto social abre inscrições para cursos gratuitos em maio

O Projeto Menina Moça Mulher, iniciativa criada pelo Instituto Carlos Chagas (ICC), está com inscrições abertas para novos cursos gratuitos ao longo do mês de maio. Atualmente acolhe e atende mulheres em diferentes contextos de vulnerabilidade social, incluindo vítimas de violência, mulheres que enfrentaram perdas financeiras, rompimentos familiares, desemprego e também aquelas em situação de rua. A iniciativa oferece caminhos reais para a reconstrução de trajetórias por meio de acolhimento, qualificação profissional e oportunidades de geração de renda.

Entre as oportunidades disponíveis, voltadas tanto à inserção no mercado de trabalho quanto à geração de renda, estão os cursos de trancista, bonecas africanas, mídias digitais, bijuterias, auxiliar de creche, auxiliar administrativo, camareira de hotel e, como destaque da programação, o curso de cuidador domiciliar de idosos, uma das formações com maior demanda de empregabilidade na atualidade.

O destaque da programação de maio é o curso gratuito de cuidador domiciliar de idosos, que será realizado em diferentes datas e horários para ampliar o acesso das participantes:

06/05 – das 9h às 11h e das 10h às 12h (que já aconteceu)

13/05 – das 9h às 11h

20/05 – das 9h às 11h e das 10h às 12h

27/05 – das 10h às 12h



A formação ganha relevância diante das mudanças demográficas no país.

A população jovem brasileira, com menos de 30 anos, caiu de 49,9% para 41,4% entre 2012 e 2025, segundo dados recentes da PNAD Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e reforça a crescente necessidade de profissionais preparados para atuar no cuidado e acompanhamento da população idosa. Em números absolutos, o grupo passou de 98,2 milhões para 88 milhões de pessoas. Em contrapartida, o número de idosos aumentou de 11,3% para 16,6% no mesmo período.

Histórico do projeto

Desde o início das atividades, em agosto de 2022, o projeto já promoveu mais de 1.000 oficinas direcionadas ao desenvolvimento de produtos para geração de renda e preparação para o mercado de trabalho. Atualmente, 3.089 mulheres estão cadastradas e recebem acompanhamento multidisciplinar.

Além da qualificação profissional, o programa disponibiliza atendimentos nas áreas de assistência social, saúde física e mental, orientação sobre direitos e consultas médicas, incluindo acompanhamento ginecológico. Todas as participantes passam por acolhimento inicial realizado pelo Serviço Social, que identifica necessidades específicas e constrói um plano individual de atendimento.

Dados

Segundo dados levantados pelo projeto, o público atendido enfrenta desafios significativos: 55% vivem em situação de rua, abrigos ou ocupações, e 84% possuem ensino fundamental incompleto ou completo. A média de idade das participantes é de 42,6 anos.

Para Marília Oliveira Correa de Brito, coordenadora-executiva da iniciativa, as oficinas representam uma oportunidade concreta de transformação social. “As oficinas são uma porta de entrada para que essas mulheres possam reconstruir suas trajetórias com dignidade, acesso a direitos e geração de renda. Nosso objetivo é oferecer ferramentas reais para a autonomia econômica e social”, afirma.

As inscrições devem ser feitas via WhatsApp pelo número (21) 99951-0407.

A programação completa das oficinas também pode ser acompanhada pelo Instagram oficial do projeto: @projetomeninamocamulher.

Ao integrar acolhimento, capacitação e cuidado integral, o Projeto Menina Moça Mulher segue ampliando oportunidades e promovendo inclusão social para mulheres que buscam reconstruir suas vidas com independência e dignidade.

Serviço:

Evento: Oficinas de maio – Projeto Menina Moça Mulher (PMMM)



Durante o mês de maio, o projeto promove novas oficinas gratuitas voltadas à capacitação profissional e geração de renda.

Inscrições: pelo WhatsApp (21) 99951-0407

Mais informações e agenda completa de atividades:

Instagram: @projetomeninamocamulher

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Site: https://www.projetomeninamocamulher.org.br/