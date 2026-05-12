Boomi e ServiceNow firmam parceria para impulsionar a ativação de dados em toda a empresa

A Boomi™ empresa de ativação de dados para IA, anunciou hoje a expansão de sua parceria com a ServiceNow, torre de controle de IA para a reinvenção dos negócios, para oferecer recursos aprimorados de ativação de dados integrados ao ServiceNow Workflow Data Fabric. Como parte dessa colaboração, a Boomi será parceira de lançamento do programa ServiceNow Workflow Data Network Passport Program, facilitando o acesso contínuo e a implantação dos recursos de integração e ativação de dados da Boomi na Plataforma de IA da ServiceNow.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260512336416/pt/

Boomi and ServiceNow Partner to Power Data Activation Across the Enterprise

Juntas, a Boomi e a ServiceNow estão ampliando a cobertura de conectividade do ServiceNow Workflow Data Fabric, permitindo que as organizações integrem sistemas corporativos e dados externos à ServiceNow. Dessa forma, equipes e agentes de IA podem operar com os dados em tempo real necessários para escalar na era da IA agente.

“O Workflow Data Fabric da ServiceNow se destaca por conectar e integrar dados confiáveis e contextuais à plataforma ServiceNow para workflows e agentes que impulsionam os negócios, e a Boomi é líder em conectividade corporativa com sua iPaaS nativa em nuvem e soluções mais amplas de conectividade de dados”, afirmou Pramod Mahadevan, vice-presidente de Ecossistema de Produtos de Dados e Análise da ServiceNow. “Juntas, ServiceNow e Boomi estão atendendo às necessidades de conectividade ponta a ponta dos clientes em toda a empresa e simplificando a integração entre múltiplos sistemas, reduzindo o custo de ativação de dados e acelerando workflows inteligentes em escala na plataforma ServiceNow AI.”

Impulsionando fluxos de trabalho orientados por dados para a empresa agentiva

Por meio dessa parceria, a Boomi amplia o Workflow Data Fabric da ServiceNow ao:

conectar dados entre sistemas corporativos externos à ServiceNow, permitindo acesso em tempo real por meio do Workflow Data Fabric;

externos à ServiceNow, permitindo acesso em tempo real por meio do Workflow Data Fabric; ativar dados confiáveis e sincronizados por meio do Boomi Data Hub, a fim de fornecer dados mestres de alta qualidade para os fluxos de trabalho e agentes da ServiceNow;

por meio do Boomi Data Hub, a fim de fornecer dados mestres de alta qualidade para os fluxos de trabalho e agentes da ServiceNow; habilitar o ServiceNow Zero Copy ao transferir dados de sistemas legados e ambientes híbridos para fontes como Snowflake e RaptorDB.

A parceria entre a Boomi e a ServiceNow também simplifica a aquisição e a implantação, permitindo que os clientes aproveitem os recursos da Boomi sob um modelo comercial unificado.

Destaque do cliente: a Lightedge moderniza sua estratégia de CRM e integração

A Lightedge, cliente comum da ServiceNow e da Boomi, está aproveitando essa abordagem combinada para modernizar seu ambiente de CRM e integração.

Ao combinar o Boomi com o ServiceNow, a Lightedge substituiu diversas ferramentas de integração legadas e unificou sua arquitetura em uma plataforma baseada em IA. Essa transformação permitiu que a empresa otimizasse fluxos de trabalho complexos, melhorasse a visibilidade dos dados e desse suporte à transição para um ambiente de CRM moderno e orientado a agentes.

“A Lightedge está em uma jornada de modernização do nosso CRM, e a combinação entre ServiceNow e Boomi tornou essa transformação possível de maneiras que não havíamos imaginado”, afirmou Michael Gallagher, CIO da Lightedge. “Ao consolidar múltiplas ferramentas de integração em uma plataforma unificada, reduzimos a complexidade, aumentamos a agilidade e garantimos que nossos dados fluam diretamente para os workflows que impulsionam nossos negócios. Por meio da solução combinada da Boomi e do ServiceNow Workflow Data Fabric, conseguimos avançar mais rapidamente, eliminar barreiras no processo de aquisição e focar na entrega de recursos de CRM e integração orientados por IA em toda a organização.”

Uma abordagem de "juntos somos mais fortes" para a transformação empresarial

Essa parceria reflete uma visão compartilhada entre as empresas: ajudar os clientes a irem além de sistemas fragmentados, rumo a empresas conectadas, automatizadas e, em última instância, autônomas.

Ao combinar a plataforma de IA da ServiceNow com os recursos de integração e ativação de dados da Boomi, as organizações podem modernizar processos complexos, como a transformação de CRM, garantindo um fluxo de dados contínuo entre sistemas e disponibilizando-o onde o trabalho é realizado na ServiceNow.

“O futuro da IA corporativa não será definido apenas pelos modelos, mas pela capacidade das organizações de ativar e governar seus dados em todos os sistemas que sustentam seus negócios”, afirmou Steve Lucas, presidente e CEO da Boomi. “Juntamente com a ServiceNow, estamos oferecendo aos clientes uma forma unificada de integrar dados aos workflows, aplicar governança e orquestrar a execução em escala. É isso que transforma a IA de experimentação em impacto operacional real.”

Boomi World

Acompanhe ao vivo, em Chicago, as keynotes do Boomi World no LinkedIn para conferir as novidades apresentadas por executivos, clientes e parceiros da Boomi:

#BoomiWorld 2026 – Dia 1 — quarta-feira, 13 de maio, às 9h (horário central dos EUA / 11h no horário de Brasília)

#BoomiWorld 2026 Live: Dia 2 — quinta-feira, 14 de maio, às 9h (horário central dos EUA / 11h no horário de Brasília)

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Sobre a Boomi

A Boomi, empresa especializada em ativação de dados para IA, impulsiona a empresa ao dar vida aos dados em toda a organização. A Boomi Enterprise Platform é a base de dados ativa que fornece a infraestrutura essencial para a transformação. Ao unificar design e governança de agentes, gerenciamento de APIs e MCPs, integração e automação e gerenciamento de dados em uma única plataforma, a Boomi permite que as organizações aproveitem o poder da IA com conectividade segura e escalável. Com a confiança de mais de 30 mil clientes e o apoio de uma rede de mais de 800 parceiros, a Boomi ajuda organizações de todos os portes a alcançarem agilidade, eficiência e inovação em larga escala. Saiba mais em: boomi.com.

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O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Kristen Walker

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