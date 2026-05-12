Lasers ganham espaço na dermatologia estética

O mercado global de lasers dermatológicos deve atingir quase US$ 4.013,9 milhões até 2035, com taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 6,8% ao longo do período. A expectativa, de acordo com os dados compartilhados pela PharmiWeb, é de expansão consistente, impulsionada pelo aumento dos casos de doenças de pele, pela maior valorização da estética e pela crescente demanda por procedimentos minimamente invasivos.

Nesse cenário, a busca por tratamentos que combinem eficácia, precisão e rápida recuperação, aliada aos avanços tecnológicos nos sistemas a laser, tem sido um dos principais motores do crescimento do setor, conforme aponta a pesquisa.

A Dra. Anna Longe, que atua com práticas dermatológicas na Clínica Alma, afirma que, nos últimos anos, houve uma evolução significativa das tecnologias a laser, o que transformou a forma como os tratamentos dermatológicos são realizados. Segundo ela, no passado, muitas condições tinham como única alternativa procedimentos mais invasivos, com recuperação prolongada e resultados menos previsíveis.

“Com o avanço das plataformas a laser, passamos a contar com tratamentos muito mais precisos, seguros e adaptáveis a diferentes tipos de pele e fototipos. Isso ampliou significativamente o acesso, pois hoje conseguimos tratar pacientes que antes não seriam candidatos a determinados procedimentos, com resultados clínicos consistentes e menor risco de efeitos adversos”, detalha.

Ainda de acordo com a médica, as plataformas modernas permitem ajustes altamente precisos em parâmetros que antes eram limitados, como comprimento de onda, energia, tamanho do spot e tempo de pulso. Cada um desses fatores influencia diretamente a forma como o laser interage com o tecido.

“Poder controlá-los de forma tão refinada significa que conseguimos criar protocolos verdadeiramente personalizados para cada paciente. Uma mulher com melasma e pele mais escura, por exemplo, precisa de uma abordagem diferente de uma paciente com estrias em pele clara. Com as tecnologias disponíveis hoje, conseguimos atender ambas com segurança e eficácia, dentro do mesmo consultório e com o mesmo equipamento”, observa.

Laser: precisão no tratamento de diferentes condições

O laser, conforme destaca a Dra. Anna Longe atua de forma muito mais direcionada do que tratamentos tópicos convencionais. No caso do melasma, por exemplo, é possível agir diretamente nos melanócitos responsáveis pela pigmentação, promovendo a fragmentação do pigmento sem causar dano térmico excessivo ao tecido ao redor.

Já nas estrias, a tecnologia estimula a remodelação do colágeno e das fibras elásticas, melhorando progressivamente a textura e a aparência da pele. Em quadros de flacidez, determinados comprimentos de onda promovem o aquecimento controlado das camadas mais profundas, estimulando a produção de novo colágeno.

“Em todos esses casos, o laser oferece resultados mais consistentes, com menos efeitos colaterais e sem necessidade de recuperação prolongada — o que faz uma diferença enorme na adesão das pacientes ao tratamento”, acrescenta.

Tecnologia nacional amplia possibilidades em consultório

Na avaliação da médica, a plataforma Etherea-MX®, desenvolvida pela Vydence Medical, está entre as mais completas atualmente disponíveis no mercado. O sistema conta com handpieces intercambiáveis que entregam diferentes tecnologias, todas com qualidade clínica comprovada.

Segundo a Dra. Anna Longe, o equipamento reúne mais de 70 indicações terapêuticas, permitindo ao profissional atuar em tratamentos de manchas, rejuvenescimento, lesões vasculares, estrias e flacidez, entre outras condições, sem abrir mão da precisão. “É uma tecnologia brasileira com presença em mais de 30 países, o que demonstra o reconhecimento internacional de sua eficácia e segurança”, pontua.

A Dra. Anna Longe também ressalta que a possibilidade de combinar diferentes handpieces em uma mesma sessão permite a criação de protocolos sinérgicos, tratando múltiplas condições simultaneamente ou potencializando os resultados de cada etapa.

De acordo com ela, essa abordagem reduz o número de sessões necessárias e otimiza o tempo da paciente, que busca cada vez mais soluções eficazes sem comprometer sua rotina. “Um exemplo prático: podemos combinar o tratamento de manchas com o estímulo de colágeno na mesma consulta, algo que antes exigiria sessões separadas com equipamentos distintos”, analisa.

Tendências: mais inteligência e menos tempo de recuperação

Para os próximos anos, a Dra. Anna Longe acredita que os equipamentos tendem a se tornar ainda mais inteligentes, com sistemas capazes de auxiliar o médico na definição dos parâmetros ideais para cada tipo de pele e condição, reduzindo variáveis e aumentando a previsibilidade dos resultados.

Outra tendência é a busca por procedimentos sem downtime, que permitam à paciente retomar suas atividades imediatamente após a sessão. O laser de picossegundos já caminha nessa direção.

“Mas, acima de tudo, acredito que o maior avanço será cultural: cada vez mais mulheres entendendo que cuidar da pele com tecnologia médica de qualidade não é luxo — é saúde, é prevenção e é bem-estar”, conclui.

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