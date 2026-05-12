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Rinoplastia associa correção estética e função respiratória

Procedimento evoluiu nas últimas décadas, integrando de forma mais consistente aspectos estéticos e funcionais. Dr. Bruno Hay, otorrinolaringologista, ressalta a importância da abordagem integrada e da experiência e conhecimento do profissional para a redução de casos revisionais

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Repórter
12/05/2026 12:09

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Rhinoplasty concept. Doctor's gloved hand making marks on female face, young woman posing on beige studio background, closeup
Rhinoplasty concept. Doctor's gloved hand making marks on female face, young woman posing on beige studio background, closeup crédito: DINO

A rinoplastia pode envolver não apenas mudanças na forma e proporção do nariz, mas também correções anatômicas que contribuem para a função respiratória. A Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF) recomenda que o procedimento seja realizado por um otorrinolaringologista, dada a especialização em anatomia nasal e no funcionamento das vias aéreas.

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Uma revisão integrativa publicada no Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences aponta avanços nas técnicas de rinoplastia nos últimos dez anos e reforça que a associação entre resultados estéticos e funcionais tem ganhado espaço no planejamento cirúrgico. Em 92% dos casos, pacientes submetidos ao procedimento relataram melhora funcional no pós-operatório, de acordo com pesquisa publicada na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, que também apontou satisfação com os resultados estéticos.

O Dr. Bruno Hay, médico otorrinolaringologista com atuação em rinoplastia e cirurgias faciais, afirma que tratar a rinoplastia apenas como estética é uma visão limitada sobre uma das cirurgias mais complexas da face. Segundo ele, a rinoplastia moderna exige domínio preciso da anatomia e da fisiologia nasal: “Como otorrinolaringologista, vejo o nariz, acima de tudo, como um órgão funcional — e a respiração não é um detalhe, é prioridade. Estética sem função não se sustenta ao longo do tempo”.

O especialista explica que a abordagem puramente estética enxerga o nariz como uma estrutura isolada, enquanto a abordagem integrada entende o nariz como parte de um sistema funcional complexo. Ele ressalta que, quando a função é negligenciada, aumentam significativamente os riscos de colapso estrutural, obstrução nasal e resultados artificiais. “A abordagem integrada é a base da formação do otorrinolaringologista. Um nariz bem operado precisa ser estruturalmente estável, funcional e natural”, informa o Dr. Bruno Hay.

Um levantamento noticiado pelo g1 mostra que a exposição frequente a selfies e videoconferências contribuiu para o aumento da busca por rinoplastia no país, especialmente durante e após a pandemia, em meio a uma atenção maior com a própria imagem nas telas. Dados da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) indicam que o procedimento registrou crescimento de 27,1% no volume global entre 2020 e 2024.

Para o otorrinolaringologista, esse crescimento vem acompanhado do aumento das rinoplastias revisionais e pontua que este tipo de cirurgia exige um nível mais elevado de experiência, especialmente na reconstrução estrutural e na reabilitação da função nasal.

“As redes sociais ampliaram o acesso à informação, mas também contribuíram para a banalização da cirurgia e para expectativas muitas vezes irreais. Muitos desses casos revisionais envolvem também comprometimento funcional decorrente da primeira cirurgia”, comenta.

Efeitos funcionais da rinoplastia

De acordo com o Dr. Bruno Hay, uma parcela significativa dos pacientes apresenta alterações funcionais, mesmo sem queixa evidente. Entre as mais comuns estão o desvio de septo, a hipertrofia de cornetos e a insuficiência de válvula nasal — uma causa frequentemente subdiagnosticada de obstrução nasal: “Além disso, uma rinoplastia bem indicada e bem executada também passa pela avaliação de alterações estruturais que podem comprometer a dinâmica respiratória e a estabilidade do nariz ao longo do tempo”.

O especialista reforça que a formação em otorrinolaringologia permite uma avaliação completa da via aérea, além do diagnóstico de patologias associadas que impactam diretamente o resultado cirúrgico. Ele relata receber com frequência pacientes que foram submetidos a cirurgias em que a função não foi adequadamente considerada, evoluindo com queixas respiratórias. “Muitas vezes, isso leva à necessidade de uma rinoplastia revisional. A escolha do profissional impacta diretamente na função respiratória a longo prazo”, alerta.

Segundo o médico, a associação com outros procedimentos faciais pode otimizar o resultado global. Nestes casos, o objetivo é integrar forma e função dentro de um contexto facial mais amplo, respeitando a individualidade de cada paciente. “A rinoplastia nem sempre deve ser analisada de forma isolada. Em alguns casos, a combinação com mentoplastia, blefaroplastia ou lifting facial contribui para uma melhor harmonia e proporção facial”, sugere Dr. Bruno Hay.

O otorrinolaringologista orienta que o paciente procure um especialista com formação sólida, experiência comprovada e visão integrada da estética com a função nasal.

“É uma cirurgia de alta complexidade e deve ser encarada com seriedade. O melhor resultado é aquele que preserva a naturalidade, mantém a função respiratória e melhora, de forma equilibrada, a estética e a qualidade de vida do paciente. É fundamental ter expectativas realistas e compreender que cada nariz possui características anatômicas próprias”, conclui o médico.

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Para saber mais, basta acessar: https://drbrunohay.med.br/



Website: https://drbrunohay.med.br/

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