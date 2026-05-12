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Avanços tecnológicos ampliam resultados da lipoaspiração

Lipoaspiração ganha novas técnicas que destacam músculos e oferecem resultados mais naturais e duradouros. Dr. Álvaro Rodrigues, cirurgião plástico, comenta sobre o procedimento

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Repórter
12/05/2026 11:56

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Liposuction Treatment. Cropped Shot Of Slim Young Female Body With Drawn Lifting Up Lines On It, Unrecognizable Lady In White Underwear Standing Isolated Over Blue Background, Collage With Copy Space
Liposuction Treatment. Cropped Shot Of Slim Young Female Body With Drawn Lifting Up Lines On It, Unrecognizable Lady In White Underwear Standing Isolated Over Blue Background, Collage With Copy Space crédito: DINO

A lipoaspiração, cirurgia plástica mais realizada no Brasil, vem passando por transformações significativas nos últimos anos. A técnica, que tradicionalmente se dedicava à retirada de gordura localizada para afinar a silhueta, evoluiu para a chamada lipoaspiração de alta definição (Lipo HD), capaz de evidenciar contornos musculares de forma mais natural, destacando grupos específicos e proporcionando uma aparência atlética.

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Segundo o último relatório divulgado pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), o procedimento aparece em primeiro lugar no Brasil, com mais de 289 mil cirurgias, seguido pelo aumento das mamas (232.593), pela cirurgia de pálpebras (231.293) e pela abdominoplastia (192.961). Além disso, o país lidera o ranking mundial de cirurgias plásticas, com mais de 2 milhões de procedimentos realizados em 2024.

O cirurgião plástico Dr. Álvaro Rodrigues explica que a principal diferença no procedimento atual está na técnica de escultura utilizada. “A lipoaspiração tradicional foca na redução de volume e na eliminação de depósitos de gordura, buscando uma silhueta mais magra. Já a Lipo HD trabalha de forma tridimensional, removendo gordura de maneira seletiva para valorizar grupos musculares e evidenciar contornos e sulcos que simulam a aparência de um corpo tonificado”.

De acordo com o especialista, os avanços tecnológicos têm sido fundamentais para ampliar as possibilidades da cirurgia. Entre os recursos mais utilizados estão o Vaser, que emite ondas capazes de quebrar células de gordura, preservando vasos e nervos; o Microaire, vibrolipoaspirador que facilita a remoção da gordura previamente amolecida; e a ultrassonografia, que permite visualizar com precisão as camadas da pele e do músculo durante o procedimento.

Além disso, tecnologias de retração de pele, como Argoplasma, Renuvion e Quantum, são aplicadas ao final da cirurgia para tratar a flacidez e garantir que a pele se adapte ao novo contorno. “Essas ferramentas permitem uma atuação mais precisa e segura, elevando o padrão dos procedimentos estéticos e ampliando as possibilidades da especialidade”, afirma o cirurgião.

Indicação e perfil dos pacientes

Ainda que a Lipo HD não seja indicada como método de emagrecimento, mas como refinamento estético, o perfil de quem busca o procedimento é predominantemente de pessoas que já praticam atividades físicas e possuem gordura resistente que impede a visualização dos músculos.

O Dr. Álvaro Rodrigues reforça que os critérios para a realização da cirurgia incluem estar próximo ao peso ideal, ter bom tônus muscular e apresentar pouca ou moderada flacidez de pele. “Quem faz o procedimento normalmente está em busca de um visual mais atlético, que destaque abdome, peitorais, deltoides ou a linha de cintura”, observa.

Segundo o especialista, a técnica também pode ser combinada com outros procedimentos, como remodelamento glúteo, cirurgias de mama e abdominoplastia, ampliando as possibilidades de harmonização corporal.

Já o pós-operatório da Lipo HD pode exigir cuidados adicionais. “Por ser um procedimento detalhado e com tecnologias envolvidas, precisa ser conduzido por um profissional capacitado. O pós-operatório é tão importante quanto a cirurgia para que o resultado seja excelente”, ressalta Dr. Álvaro Rodrigues.

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Entre os cuidados destacados pelo cirurgião estão o uso de cintas compressivas, drenagens linfáticas e acompanhamento médico rigoroso. Além disso, o paciente deve manter hábitos saudáveis para preservar os resultados. “A Lipo HD realça a musculatura já existente, mas não substitui a prática de exercícios físicos. Para manter os resultados, é fundamental continuar praticando exercícios e controlando o peso”, conclui.

Para saber mais, basta acessar: https://dralvarorodrigues.com.br/



Website: https://dralvarorodrigues.com.br/

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