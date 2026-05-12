Tensões no Oriente Médio trazem desafios para o agronegócio

A agropecuária tem sido estrela da economia nacional nos últimos anos – só em 2025 cresceu 11,7% – e a participação do setor no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro vem avançando continuamente. Passou de 6,7% do PIB em 2022 para 7,1% no ano passado, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As safras recordes, a consistente produção de proteína animal, frutas e outros produtos, além da abertura de 500 novos mercados nos últimos três anos, levaram o Brasil à posição de destaque no comércio internacional.

Em 2025, as exportações do agro alcançaram US$ 169,2 bilhões, um patamar inédito para o país, mesmo diante das tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos. “É um volume notável, que mostra a resiliência do setor”, avalia José Roberto Colnaghi, presidente do Conselho de Administração da holding Colpar Brasil, que opera negócios em segmentos como agropecuária, indústria e urbanismo. Colnaghi acrescenta: “Este ano, o agro está diante de novos desafios em função das incertezas decorrentes das tensões no Oriente Médio”.

A balança comercial brasileira já está sendo impactada pelo conflito iniciado no último dia de fevereiro entre Estados Unidos, Israel e Irã, com reflexos nas nações vizinhas ao país persa – que também passou a controlar o fluxo de navios de comércio no estratégico estreito de Ormuz. Por lá passam 20% do petróleo mundial cujos preços globais mudaram de patamar desde então.

Queda nas exportações

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), as exportações para o Oriente Médio, um importante mercado para o Brasil, caíram 26% em março. O montante exportado para os 15 países da região caiu de US$ 1,2 bilhão em março de 2025 para US$ 882 milhões neste ano. “O cenário está muito volátil. Se as tensões perdurarem, os prejuízos para o Brasil vão se avolumar”, diz José Roberto Colnaghi.

O Oriente Médio, por exemplo, absorve 30% das exportações brasileiras de frango, produto no qual o Brasil é líder global em exportações e, portanto, está mais exposto. Apesar do esforço para tentar manter o fluxo de 200 contêineres/dia para a região afetada, houve queda de 18,5% nos volumes embarcados em março na comparação com fevereiro, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Culturas como milho e açúcar também são bastante sensíveis aos conflitos geopolíticos. Insumo para rações animais, o milho requer fluxos contínuos de transporte e interrupções logísticas no golfo, além de preço elevado do frete marítimo, podem causar excesso de oferta no segundo semestre aqui. Já o açúcar também tem forte exposição ao Oriente Médio, pois o Brasil detém 51,5% das exportações globais do produto, sendo a região tensionada responsável por 17,1% dos embarques para o exterior.

Fertilizantes importados

Outro ponto crucial para o agro são os fertilizantes, pois o Brasil importa cerca de 85% do que utiliza. O Oriente Médio reponde por cerca de 40% do comércio marítimo global de ureia – cujos preços chegaram a subir cerca de 70% -- e contribui de forma relevante para a oferta de amônia e fertilizantes fosfatados. Segundo empresa de fertilizantes Yara Brasil, 35% da produção mundial de ureia é proveniente da região. A alta de preços pressiona os custos de produção de culturas como milho, soja e cana-de-açúcar.

Além disso, há o impacto no preço do petróleo, uma vez que o Oriente Médio concentra grandes produtores globais. Com a eclosão do conflito e o fechamento do estreito de Ormuz, a cotação do barril tipo Brent saiu de um patamar em torno de US$ 70 para algo ao redor de US$ 100. No caso do agro brasileiro, esse movimento está associado ao aumento do custo do diesel, essencial para o transporte de insumos e o escoamento da produção, que registrou alta superior a 20%, além de impactar os preços de fretes marítimos. Como resultado, observa-se elevação dos custos ao longo da cadeia logística, podendo reduzir a competitividade das exportações.

“Mesmo que as hostilidades cessem imediatamente, o preço do petróleo não voltaria ao nível anterior rapidamente”, pondera José Roberto Colnaghi. Isso porque boa parte da infraestrutura de produção da região foi destruída ou, pelo menos, severamente afetada. A recuperação de refinarias, terminais e oleodutos requer investimentos e tempo – especialistas do setor estimam que a normalização da cadeia pode levar um ano.

Inflação mais alta

Por fim, o resultado é um aumento da inflação no mundo e menor crescimento. A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) estimou que o PIB global avançará menos este ano (2,9%) do que em 2025 (3,3%). Para 2027, a OCDE cortou a previsão de crescimento mundial de 3,1% para 3%.

No Brasil, as consequências econômicas também já estão sendo vistas. O Banco Central foi bastante cauteloso no corte de juros na reunião de março, reduzindo apenas 0,25 ponto percentual a taxa básica. A inflação também subiu. Em março, os preços aceleraram 0,88% (a previsão era 0,77%) e no acumulado em doze meses o índice subiu para 4,14%, acima dos 3,81% registrados nos doze meses anteriores.

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“É um cenário preocupante porque, com a inflação pressionando, os juros devem cair muito lentamente no Brasil. E o patamar altíssimo das taxas atuais inibe os investimentos produtivos, encarece o crédito e impacta negativamente as famílias, que já estão endividadas”, diz José Roberto Colnaghi. “Temos uma travessia delicada pela frente neste mar de incertezas,” conclui Colnaghi.