Hexnode nomeia Carl Carozza como Vice-Presidente de Vendas Corporativas para as Américas

A Hexnode, divisão de software corporativo da Mitsogo Inc., anunciou hoje a nomeação de Carl Carozza como o novo Vice-Presidente de Vendas Corporativas para as Américas. Neste cargo, Carozza liderará a estratégia de vendas corporativas da Hexnode nos mercados da América do Norte e América Latina (LATAM), com foco na expansão do relacionamento com clientes, no fortalecimento da execução de go-to-market regional e no apoio ao crescimento contínuo de todo o portfólio de gerenciamento de terminais (endpoints), segurança e identidade da empresa.

Carozza traz consigo mais de 20 anos de experiência em vendas de software corporativo, liderança de receita SaaS e estratégia regional de go-to-market. Antes de ingressar na Hexnode, ele atuou como Vice-Presidente de Vendas para as Américas na Appsmith. Ele também ocupou cargos seniores de vendas na Cloud Development Resources, OutSystems e ASG, onde trabalhou em mercados de software altamente competitivos para construir dinâmicas de vendas regionais, fortalecer a adoção pelos clientes e sustentar o crescimento da receita corporativa.

“A experiência de Carl liderando equipes de vendas corporativas em mercados de software dinâmicos faz dele uma adição de peso à liderança da Hexnode”, afirmou Rachana Vijayan, CMO e Diretora de Vendas e Parcerias da Hexnode. “À medida que continuamos a expandir nossa presença corporativa nas Américas, sua compreensão de ambientes de vendas complexos, necessidades dos clientes e execução regional será valiosa para nossas equipes, parceiros e clientes.”

Como Vice-Presidente de Vendas Corporativas (Américas), Carozza trabalhará em estreita colaboração com as equipes de liderança, vendas, canais, sucesso do cliente e produto da Hexnode para fortalecer a dinâmica de vendas corporativas da empresa na região. Suas prioridades incluirão o avanço da estratégia de contas, a melhoria do sales enablement, o aprofundamento do engajamento com o cliente e o apoio às equipes na busca por grandes oportunidades corporativas com um foco regional mais acentuado.

Ao comentar sobre sua nomeação, Carl Carozza disse: “Estou entusiasmado por ingressar na Hexnode em um momento tão crucial de expansão nos mercados da América do Norte e LATAM. Meu foco inicial será impulsionar as iniciativas estratégicas de expansão da Hexnode e escalar nossa presença operacional para atender às crescentes necessidades de segurança desses dois mercados.”

Sobre a Hexnode

A Hexnode é uma fornecedora líder de soluções corporativas que simplificam o gerenciamento de dispositivos, identidade de usuários e segurança de terminais (endpoints). As plataformas da Hexnode incluem o Hexnode UEM, para gerenciamento autônomo de terminais baseado em IA; o Hexnode XDR, para detecção e resposta inteligente a ameaças; e o Hexnode IdP, para gerenciamento de identidade e acesso seguro e consciente do contexto. Capacitando empresas em mais de 130 países, a Hexnode continua a construir um ecossistema integrado de ferramentas conectadas, uma solução de cada vez.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260512747329/pt/

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pr@hexnode.com