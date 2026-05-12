Monitoramento inteligente reforça áreas urbanas

A Porter, empresa brasileira que desenvolve soluções tecnológicas para o mercado condominial, com atuação em sistemas de portaria remota, anuncia o lançamento oficial do Porter Security, uma solução de segurança perimetral desenvolvida para reforçar a proteção de áreas públicas e externas no entorno de condomínios, prédios comerciais e espaços urbanos. A novidade contribui para a prevenção de atitudes suspeitas em ruas, bairros, empreendimentos e condomínios.

Porter Security é um poste inteligente integrado ao sistema Porter. Com câmeras integradas, iluminação de alerta e inteligência de vídeo (IA), o Porter Security foi projetado para atuar em pontos estratégicos como acessos, perímetros, ruas, calçadas e locais com menor visibilidade. O objetivo é oferecer prevenção e dissuasão de riscos, indo além do simples registro de ocorrências.

A nova solução é integrada ao Sistema Porter e ao Aplicativo Porter, o que permite que síndicos e usuários autorizados acompanhem imagens em tempo real, recebam alertas automáticos a partir de regras previamente configuradas e tenham acesso a registros que apoiam a tomada de decisão e a gestão da segurança.

O lançamento atende a uma demanda crescente do mercado condominial por soluções mais inteligentes, padronizadas e eficientes, especialmente em um cenário de aumento de circulação de pessoas, entregas, visitas e uso intenso das áreas externas.

“O Porter Security é uma extensão natural do nosso ecossistema. Ele amplia o olhar do condomínio para além da portaria, reforçando a segurança perimetral com tecnologia, integração e design”, destaca Fabio Beal, CEO da Porter.

Solução pensada para diferentes realidades

Além da tecnologia embarcada, o design dos postes foi pensado para transmitir presença, organização e cuidado com o ambiente, colaborando também para a valorização e a sensação de segurança dos espaços onde a solução é instalada. Como complemento, a solução fortalece iniciativas de segurança colaborativa em ruas e bairros, contribuindo para ambientes mais monitorados e seguros para moradores, comércios e circulação de pessoas.

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Com foco em prevenção, monitoramento inteligente e integração tecnológica, o Porter Security acompanha uma tendência crescente de uso da tecnologia para apoiar a proteção de áreas urbanas e ampliar a segurança em espaços compartilhados.