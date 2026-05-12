Sociedades offshore impactam o Brasil, explica Rafael Bastos

As sociedades offshore, segundo a Receita Federal, são empresas registradas em países com leis fiscais mais vantajosas e, frequentemente, oferecem sigilo bancário e empresarial. Embora muitas vezes sejam equivocadamente associadas a práticas ilegais, a criação dessas empresas pode ter diversos objetivos legítimos e éticos, sobretudo para indivíduos de alta renda.

Estruturas offshore são associadas a estratégias de planejamento patrimonial e eficiência fiscal, especialmente em operações internacionais e processos de diversificação de ativos.

Rafael Bastos (@rbbastosofc), sócio-fundador da MAM, primeiro multi family office no nordeste brasileiro e planejador financeiro especializado em investidores milionários, explica que “aproximadamente 8% da riqueza mundial, ou cerca de R$ 40 trilhões, está investida por meio de sociedades offshore espalhadas pelo mundo”.

Bastos ressalta que a criação de empresas offshore permite a diversificação de investimentos, minimizando riscos associados a crises políticas, instabilidade econômica e mudanças na legislação fiscal de um país. Dessa forma, o investidor pode garantir a proteção de seu patrimônio financeiro, evitando perdas.

Além dos indivíduos milionários, muitas empresas utilizam estruturas offshore para reduzir a carga tributária em seus países de origem, sendo sociedades internacionalmente conhecidas que se utilizam dessas estruturas para reduzir sua carga fiscal total e estruturar o seu planejamento societário.

Observa-se que uma parcela relevante de milionários possui investimentos em paraísos fiscais, como empresas offshore, impulsionada por ambientes com menor carga tributária e investimentos simplificados para abertura e manutenção dessas estruturas.

Segundo especialistas do setor tributário, o sucesso dessa estratégia depende diretamente de um planejamento tributário internacional bem elaborado. Esse planejamento deve considerar ferramentas como a análise da tributação nas jurisdições envolvidas, o uso de mecanismos para evitar a bitributação e a avaliação de possibilidades legais de compensação de tributos.

Além disso, é fundamental planejar cuidadosamente os investimentos internacionais, as remessas de lucros para o exterior, o repatriamento de capitais e todas as operações que envolvam fluxos de câmbio, e sempre com atenção à legislação de cada país envolvido e em conformidade com as normas brasileiras.

De acordo com o site InvestNews, em alguns casos, a criação de empresas offshore também pode ser uma estratégia para proteger a privacidade e a segurança pessoal de indivíduos que sofrem com ameaças ou perseguições políticas ou criminais em seus países de origem. A criação de empresas em jurisdições que oferecem sigilo empresarial pode ajudar a proteger esses indivíduos e suas famílias de possíveis retaliações ou perseguições.

Segundo o site Migalhas, muitos milionários usam empresas offshore com fins sucessórios, objetivando evitar disputas familiares e até proteger seus bens de herdeiros indesejados. Famílias ricas costumam criar empresas offshore para gerir seus negócios e patrimônio, evitando conflitos internos e otimizando a sua governança patrimonial.

Assim, consultores financeiros ressaltam que, ao investir em outros países, diminui a exposição ao risco local e aumentam as chances de obter uma boa performance financeira, de acordo com o site InfoMoney. No entanto, a pesquisa lembra que a criação de empresas offshore deve ser realizada de forma transparente e legal. Muitos casos de evasão fiscal e lavagem de dinheiro são associados à criação de empresas offshore de forma ilícita e desonesta, o que prejudica a economia global e a sociedade como um todo.

Por evasão fiscal, entendem-se as práticas ilegais para evitar tributação. Evasão fiscal nada tem a ver com a elisão fiscal, expressão que representa as práticas lícitas para a redução da carga tributária total, segundo informações do Jusbrasil.

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Os dados também destacam que a criação de empresas offshore deve ser feita com o auxílio de profissionais especializados nas áreas tributária, jurídica e patrimonial, garantindo que a estrutura esteja em conformidade com a legislação dos países envolvidos e alinhada aos objetivos do investidor.