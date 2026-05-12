Pesquisa revela os itens de moda mais comprados no Brasil

Pesquisa divulgada pelo Opinion Box, intitulada “Consumo de Moda no Brasil”, revela que calçados lideram as compras no setor, com 55% dos entrevistados tendo adquirido ao menos um par nos três meses anteriores à coleta. As blusas aparecem na segunda posição, com índice de 46%, seguidas pelas calças, com 40%. O estudo foi realizado com 1.114 pessoas em todo o país entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, respeitando proporções de gênero, classe social, faixa etária e região.

Os dados também indicam que o consumo de moda integra o orçamento regular dos brasileiros: 29% realizam compras a cada dois ou três meses, enquanto 24% adquirem itens mensalmente. Em termos de gasto, quase metade dos entrevistados, 48%, investe entre R$ 101 e R$ 300 por mês com peças de vestuário e calçados, o que aponta para um padrão de consumo planejado e recorrente ao longo do ano.

A chegada do inverno tende a intensificar esse movimento, especialmente nas categorias de calçados e peças de tecido mais encorpado. Sazonalmente, a demanda por itens que combinam funcionalidade e estilo cresce à medida que as temperaturas caem nas regiões Sul e Sudeste do país, período em que o planejamento do guarda-roupa de frio ganha protagonismo entre os consumidores.

Sobre esse cenário, Marina Souza, consultora de moda da Anellimn, destaca que a temporada de inverno é marcada pela busca por peças que dialoguem entre si. “O inverno é a estação que mais movimenta categorias complementares, como bota feminina texana e blusa manga longa feminina, porque o consumidor planeja o guarda-roupa como um conjunto”, afirma.

A pesquisa do Opinion Box reforça ainda que a jornada de compra no setor de moda é cada vez mais híbrida no Brasil: 38% dos consumidores transitam entre lojas físicas e canais digitais, enquanto 23% realizam suas compras majoritariamente pela internet. Esse comportamento evidencia que o planejamento da compra começa online, com o consumidor pesquisando tendências e comparando opções antes de decidir.

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Marina Souza observa que o padrão identificado pela pesquisa reflete uma mudança consolidada no comportamento do consumidor brasileiro. “As pessoas chegam ao inverno com mais clareza sobre o que precisam renovar no guarda-roupa, e categorias como calçados e blusas são sempre as primeiras a entrar na lista porque resolvem o look do dia a dia com mais facilidade”, diz a consultora.