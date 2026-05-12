Bitget Corta Taxas de Negociação de Futuros para Aumentar a Liquidez Diante do Boom da Tokenização

VICTORIA, Seychelles, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, anunciou hoje uma redução nas taxas de takers para formadores de mercado institucionais que negociam futuros de ações, metais, commodities e índices, com a exchange buscando aumentar a liquidez da sua oferta de derivativos multiativos. A taxa atualizada de 0,0065% entrará em vigor entre 1º de maio e 30 de junho de 2026.

O ajuste ocorre diante da expansão da atividade de negociação para além dos ativos nativos de criptomoedas para ações, commodities e índices tokenizados. Os ativos tokenizados já ultrapassaram o valor de US$ 50 bilhões, com projeções apontando para um crescimento de US$ 16 trilhões ao longo da próxima década. Com o aumento da participação institucional, a liquidez e a eficiência da execução estão se tornando fatores essenciais na forma como o capital é implantado nos mercados.

De acordo com a estrutura atual, os formadores de mercado de futuros elegíveis se beneficiarão das taxas reduzidas dos takers em certos contratos, incluindo futuros de ações, metais, commodities e índices. A iniciativa foi desenvolvida para oferecer suporte a spreads mais apertados, maior profundidade do livro de pedidos e preços mais consistentes diante do aumento da participação institucional nesses mercados.

“A liquidez é o que determina se a negociação de multiativos funciona na prática”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “Com mais instituições negociando em criptomoedas, ações e commodities, o foco muda para a qualidade da execução e a eficiência dos custos. Essa mudança visa fortalecer essas condições como escalas de atividade.”

A medida se baseia na expansão mais ampla da Bitget para a negociação de multiativos sob a estrutura da UEX, onde os usuários podem acessar criptomoedas, derivativos e exposição tradicional ao mercado em uma única conta. A plataforma tem tido uma crescente tração neste segmento, com derivativos vinculados a ações e produtos de commodities contribuindo com uma parcela crescente da atividade geral da negociação.

Diante da intensificação da competição pelo fluxo institucional em todo o mundo, a eficiência das taxas e o alcance da liquidez estão se tornando fatores essenciais onde o capital está sendo implantado. Ao ajustar sua estrutura de taxas em futuros de ações, commodities e índices, a Bitget se posiciona para capturar uma parcela maior da atividade de negociação institucional em mercados que estão cada vez mais na interseção das criptomoedas e das finanças tradicionais.

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Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001181517)