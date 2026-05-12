Bitget Habilita Recurso Scan to Pay para Pagamentos Instantâneos via USDT



VICTORIA, Seychelles, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, lançou seu recurso Scan to Pay no Bitget Pay, viabilizando que os usuários paguem em USDT diretamente offline, por meio da digitalização de códigos QR no Bitget App.

No lançamento, o recurso já está disponível em certos mercados do Sudeste Asiático e da América Latina, onde os pagamentos com QR Code são amplamente adotados, mas o acesso à infraestrutura bancária tradicional permanece desigual. Com a sua integração às redes de pagamento locais existentes, o Scan to Pay viabiliza que os usuários façam pagamentos sem alterar os sistemas comerciais ou depender de bancos intermediários.

O lançamento ocorre no momento em que a adoção de criptomoedas continua a se expandir para além da negociação, para casos de uso do mundo real. Os mercados emergentes do Sudeste Asiático e da América Latina tiveram um dos crescimentos mais rápidos no uso de ativos digitais no ano passado, impulsionados em parte pela demanda por ferramentas financeiras estáveis e acessíveis. Por outro lado, bilhões de adultos em todo o mundo continuam sem acesso aos bancos, apesar do amplo acesso a sistemas de pagamento móvel, criando uma lacuna entre o acesso financeiro e a usabilidade financeira que os novos modelos de pagamento estão começando a adotar.

O Scan to Pay foi desenvolvimento em resposta a isso. Os usuários podem criar um PIN para pagamentos, digitalizar um QR Code do vendedor e finalizar a transação instantaneamente, com USDT convertido e liquidado em segundo plano. A experiência reflete os fluxos de pagamento locais familiares e ao mesmo tempo elimina a necessidade de saques manuais, transferências bancárias ou etapas de conversão de moeda.

“Os pagamentos com QR Code são amplamente usados na vida real, por mais de 2,2 bilhões de pessoas em todo o mundo. Não há razão para que as criptomoedas não façam o mesmo. Eles se encaixam naturalmente em como as pessoas vivem e gastam”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

Para usuários em mercados suportados, o recurso permite que as stablecoins funcionem como ferramentas práticas para gastos, em vez de participações passivas. Para viajantes e usuários internacionais, ele oferece uma experiência de pagamento consistente em todas as regiões, sem depender de sistemas bancários locais. Para os comerciantes, a integração não requer mudanças na infraestrutura, pois as transações são liquidadas sem exposição à volatilidade das criptomoedas.

O lançamento reflete uma mudança mais ampla na forma como os ativos digitais estão sendo utilizados nos sistemas financeiros. Com as stablecoins ganhando força como meio de troca, seu papel está se expandindo de pares de negociação para trilhos de pagamento que podem operar em paralelo às redes existentes.

Com o modelo UEX da Bitget, onde negociação, ativos e serviços financeiros são reunidos em um único ambiente, o Scan to Pay estende as criptomoedas do gerenciamento de portfólio para a vida diária. Com a convergência dos serviços financeiros, a distinção entre manter e usar os ativos continua a diminuir, aproximando os ativos digitais do dinheiro cotidiano.

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Isenção de responsabilidade: Scan To Pay é uma interface técnica fornecida pela Bitget. Os serviços de pagamento são fornecidos exclusivamente por prestadores de serviços de pagamento terceirizados. A Bitget não fornece nenhum serviço de pagamento ou transferência fiduciária, seja para usuários ou comerciantes. A Bitget não é responsável por quaisquer atos ou omissões de terceiros.

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001181466)