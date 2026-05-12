CGTN: Por que o mundo está de olho na próxima Conferência China-EUA?

PEQUIM, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A convite do presidente chinês, Xi Jinping, o presidente dos EUA, Donald Trump, fará uma visita de Estado à China de 13 a 15 de maio, anunciou o Ministério das Relações Exteriores da China na segunda-feira.

Em um momento de contínuas tensões geopolíticas e frágil recuperação global, o mundo está observando de perto se os dois líderes podem estabilizar ainda mais as relações China-EUA e trazer a tão necessária certeza para o cenário internacional.

Manter as relações China-EUA no caminho certo

Para muitos observadores, a Conferência reflete uma esperança central: a estabilidade nos laços bilaterais.

Entrevistas conduzidas pela CGTN mostram uma visão comum dos experts de que a diplomacia de chefe de Estado há muito tempo serve como a "âncora" dessa estabilidade.

Como disse Wu Xinbo, reitor do Instituto de Estudos Internacionais da Universidade de Fudan, essa diplomacia de chefe de Estado "dá o tom e define a direção" dos laços bilaterais.

Da mesma forma, Sun Taiyi, professor associado da Christopher Newport University, observou que a comunicação direta entre líderes ajuda a reduzir a incerteza, evitar erros de cálculo e sinalizar que a estabilidade continua sendo primordial.

No ano passado, os dois líderes mantiveram a comunicação por meio de telefonemas e uma reunião presencial em Busan, na República da Coreia (ROK), ajudando a evitar grandes erros de cálculo e a manter o relacionamento geral estável.

Como Xi disse a Trump em Busan: "Diante dos ventos, das ondas e dos desafios, devemos manter o rumo certo, navegar pela paisagem complexa e manter firme o navio gigante das relações China-EUA".

A metáfora de "conduzir o navio" pode ser observada no progresso concreto.

Desde 2025, sob o consenso estratégico alcançado pelos dois chefes de Estado, as equipes econômicas de ambos os lados realizaram várias rodadas de negociações, enquanto o aumento das tarifas em grande escala foi interrompido. Uma nova rodada de consultas deve ocorrer na Coreia do Sul de 12 a 13 de maio, pouco antes da Conferência de Pequim.

Os intercâmbios interpessoais também ganharam impulso. Em abril, Pequim sediou eventos que marcaram o 55º aniversário da "Diplomacia de Ping-Pong" China-EUA, com centenas de jovens chineses e americanos participando de intercâmbios esportivos e culturais. Mais grupos de jovens dos EUA também viajaram para a China para programas de intercâmbio e estudo.

Trazer certeza para um mundo em mudança

Como as duas maiores economias do mundo e com as relações China-EUA sendo um dos laços bilaterais globais mais importantes, o resultado da diplomacia de chefe de Estado entre os dois países além de ajudar a estabilizar as relações bilaterais também têm um impacto mais amplo no desenvolvimento e na governança globais.

Como observou Chad Bown, membro sênior do Peterson Institute, "praticamente todos têm participação no resultado". O economista da Universidade Cornell, Eswar Prasad, foi mais longe, sugerindo que a reunião pode afetar o comércio global, a geopolítica e até mesmo a "ordem baseada em regras".

Entrevistas da CGTN com experts destacam os pontos semelhantes.

Zhang Tengjun, pesquisador associado do Instituto de Estudos Internacionais da China, disse que uma cooperação mais profunda poder impulsionar a recuperação global e estabilizar as cadeias industriais e de suprimentos, enfatizando que a trajetória dos laços bilaterais está intimamente ligada ao futuro do mundo.

Sobre esse ponto, o acadêmico Sun disse que as relações estáveis reduzem os riscos de interrupção da cadeia de suprimentos, volatilidade financeira e fragmentação geopolítica.

O reitor Wu observou que, como duas grandes potências tecnológicas do mundo, a China e os Estados Unidos têm a capacidade de gerar "resultados de ganhos mútuos" por meio de cooperação prática, com o apoio ao crescimento global mais amplo e ao progresso científico.

Cui Fan, vice-reitor da University of International Business and Economics, enfatizou que ambos os países compartilham a responsabilidade pela estabilidade da governança global.

Xi também destacou essa responsabilidade em Busan: "O mundo de hoje está enfrentando muitos problemas difíceis. A China e os Estados Unidos podem assumir conjuntamente a responsabilidade como principais países e trabalhar juntos para realizar coisas maiores e mais concretas para o bem dos nossos dois países e do mundo inteiro."

Este ano oferece uma oportunidade para que essa responsabilidade seja testada, com a China hospedando a APEC e os Estados Unidos hospedando a Conferência de Líderes do G20 – duas plataformas que podem abrir espaço para a coordenação da recuperação global, da segurança alimentar e energética, dos riscos de dívida e da reforma de governança.

Em um telefonema em fevereiro com Trump, Xi estabeleceu um caminho pragmático a seguir: "Com os dois lados trabalhando na mesma direção e com igualdade, respeito e benefício mútuo, certamente poderemos encontrar maneiras de abordar nossas preocupações em comum."

O mundo assistirá à próxima Conferência para ver como Pequim e Washington podem traduzir em ação o apelo de Xi de "progredir passo a passo para criar confiança mútua, encontrar o caminho certo para o entendimento e fazer de 2026 um ano em que os dois principais países avancem em direção ao respeito mútuo, à coexistência pacífica e à cooperação benéfica a todos".

https://news.cgtn.com/news/2026-05-11/Why-is-the-world-watching-the-upcoming-China-US-summit--1N3u9OWFqdq/p.html

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9718218)