A GIGABYTE Technology, líder global em computação de alto desempenho, leva seu portfólio completo de infraestrutura de IA para a COMPUTEX 2026 sob o tema “Future Landing”. À medida que a IA transita do treinamento para a inferência em larga escala e a operação no mundo real, a GIGABYTE aborda o desafio mais urgente do setor: não se a IA pode ser construída, mas com que rapidez e confiabilidade ela pode ser implantada, operada e sustentada em escala.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260505538663/pt/

GIGABYTE revela “Future Landing” na COMPUTEX 2026, enquanto a implementação se torna crucial para a escalabilidade da IA

Na COMPUTEX, a GIGABYTE organiza sua apresentação em torno de três estágios que definem o ciclo de vida da infraestrutura de IA em produção.

Pronto: sistemas integrados que foram totalmente construídos, simulados, validados e preparados para implantação.

Implantável: clusters modulares projetados para rápida implementação em diversos ambientes.

Em funcionamento: sistemas de IA em operação, gerando resultados e sustentando operações no mundo real.

“Preparado" para IA na Era da Infraestrutura

Agora, as cargas de trabalho de IA abrangem clusters de treinamento centralizados, implantações de inferência distribuídas e ambientes físicos onde as máquinas precisam agir sobre dados em tempo real. Cada etapa exige uma infraestrutura que funcione como um sistema coordenado, e não como uma coleção de componentes individuais. Velocidade de implantação, estabilidade operacional e eficiência a longo prazo tornaram-se as medidas definidoras da maturidade da infraestrutura de IA.

A GIGABYTE consolida essa capacidade no GAIFA (GIGABYTE AI Factory Accelerator), uma fábrica de IA construída especificamente para esse fim em Taiwan, que integra as mais recentes plataformas de computação, redes de alta velocidade e o software de gerenciamento próprio da GIGABYTE em uma arquitetura completa e totalmente validada. Mais do que um ambiente de testes, o GAIFA representa como uma fábrica de IA pode ser construída, validada e preparada para implantação em escala.

Projetado para Implantação

Implantar infraestrutura de IA rapidamente está se tornando um diferencial crucial. Isso exige sistemas projetados para serem construídos, entregues e operacionais desde o primeiro dia.

A GIGABYTE resolve esse problema com uma abordagem de infraestrutura modular e pré-fabricada que integra computação, refrigeração e energia em unidades implantáveis. Esses sistemas são projetados para reduzir os prazos de implantação, permitindo que as organizações expandam a capacidade de IA sem as demoras da construção tradicional de data centers.

O portfólio da GIGABYTE oferece suporte a cargas de trabalho de IA em todas as etapas de operação e é unificado por meio do GPM (GIGABYTE POD Manager). Essa plataforma de software oferece visibilidade e controle em toda a infraestrutura de data center de IA, permitindo que os operadores gerenciem recursos, otimizem cargas de trabalho e mantenham a estabilidade à medida que os sistemas escalam.

IA em Ação: Da automação física ao suporte à decisão clínica

A medida mais convincente da infraestrutura de IA é o que ela possibilita no mundo real. A GIGABYTE demonstra isso em automação física de IA e na área da saúde.

Na automação física com IA, a GIGABYTE apresenta um pipeline completo, do real à simulação e de volta ao real, mostrando como os modelos de IA passam da simulação para sistemas robóticos que executam tarefas precisas em tempo real — um exemplo prático de IA física em operação, não uma demonstração de pesquisa.

Na área da saúde, a GIGABYTE leva a inferência de IA ao ponto de atendimento, dando suporte a aplicações como detecção de pólipos em tempo real, análise da medula óssea e imagens pulmonares. Toda a inferência é executada localmente, garantindo a privacidade dos dados e uma tomada de decisão clínica mais rápida.

Em ambos os domínios, a IA está se aproximando de onde os dados são gerados e as decisões são tomadas, proporcionando respostas mais rápidas, maior precisão e fluxos de trabalho mais eficientes.

A GIGABYTE convida todos os visitantes do mundo a interagirem com a infraestrutura de IA que já ultrapassou a fase de planejamento. Com "Future Landing", a GIGABYTE não apenas apresenta uma visão do que a IA poderá se tornar, mas também demonstra como ela será quando estiver pronta, implantada e já em operação no mundo real. Além do estande no 1º andar, a GIGABYTE também apresentará um estande dedicado no 4º andar, com soluções de IA para aplicações de edge computing e para o usuário final, incluindo sistemas da sua AI TOP series, demonstrando como seus recursos de IA se estendem da infraestrutura aos cenários de desktop.

GIGABYTE@COMPUTEX 2026

https://www.gigabyte.com/Events/Computex

2 a 5 de junho de 2026

TaiNEX, Hall 1

Empresas (1º andar, K0802) Consumidores (4º andar, M0520)

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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