EMGA capta financiamento de dívida de US$ 25 milhões para EVF do Vietnã

LONDRES, May 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) anunciou que concluiu sua primeira transação para a EVF General Finance Joint Stock Company (EVF) no Vietnã, garantindo US$ 25 milhões do Fundo da OPEP para o Desenvolvimento Internacional (OFID).

Comentando sobre a transação, o Dirigente de Mercados de Capitais da EVF, Dinh Ngoc Bao, disse: “Estamos contentes com a parceria com a EMGA para garantir esse recurso do Fundo da OPEP. Essa transação é um marco significativo na estratégia da EVF de expandir o acesso ao financiamento para o setor de PMEs do Vietnã, um dos principais motores propulsores do crescimento econômico e da inovação do país.

“Estamos profundamente alinhados com o Fundo da OPEP no apoio ao empreendedorismo e na promoção do desenvolvimento sustentável do setor privado. Acreditamos que esta parceria estabelece uma plataforma sólida para uma colaboração futura mais ampla, permitindo o maior apoio às empresas, aceleração do desenvolvimento econômico e criação de oportunidades de longo prazo no mercado de capitais internacional.”

O Dirigente de Bancos de Investimento e Diretor Executivo da EMGA, Sajeev Chakkalakal, disse: “É com prazer que fechamos esta primeira transação para dar continuidade a visão da EVF de apoiar o setor de PMEs, bem como a ação climática no Vietnã. Também foi uma experiência muito positiva trabalhar com nosso parceiro de longa data OFID, que buscaram ampliar sua exposição no setor financeiro vietnamita.”

O Dirigente de Operações e Diretor Executivo da EMGA, Jeremy Dobson, acrescentou: “Esta linha de financiamento amplia o nosso histórico existente no Vietnã sendo a primeira vez que trabalhamos com uma instituição financeira não bancária (NBFI) no país. Acreditamos que este financiamento da dívida irá ajudar a diversificar a base de financiamento da EVF e estamos prontos para aumentar a nossa cooperação em breve.”

A EVF General Finance Joint Stock Company (EVF) é uma das principais instituições financeiras não bancárias do Vietnã, estabelecida em 2008 com sede em Hanói. A empresa fornece uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo financiamento corporativo, tesouraria, mobilização de capital e soluções de empréstimo para clientes institucionais e de varejo. Listada na Bolsa de Valores de Ho Chi Minh sob o código “EVF”, a empresa estabeleceu fortes parcerias com instituições financeiras nacionais e internacionais, apoiando o crescimento do setor privado do Vietnã e da economia das PMEs.

A Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), com escritórios em Londres e Nova York, ajuda instituições financeiras e empresas que buscam novos recursos de dívidas ou capital próprio. A equipe multinacional da EMGA une as décadas de experiência necessárias para o fechamento de transações em nome dos seus clientes nos mercados emergentes e nas economias de fronteiras globais, incluindo o Vietnã, que continua sendo um mercado essencial. Com um histórico comprovado em formação de capital e consultoria estratégica ao longo de diversos ciclos econômicos, a EMGA continua expandindo seu alcance geográfico e oferta de serviços, solidificando seu lugar no mercado como um dos principais bancos de investimento de nicho do setor, focados nos mercados emergentes.

Contato info@emergingmarketsglobaladvisory.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001181361)