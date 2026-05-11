ABB cria programa de saúde para colaboradores brasileiros

Empresa de eletrificação e automação industrial com origem na Suíça, a ABB desenvolveu um programa de saúde e bem-estar voltado aos seus cerca de 1.600 colaboradores no Brasil.

Denominado Viver ABB, o programa busca incentivar o protagonismo da força de trabalho no cuidado com a própria saúde, a partir da orientação de médicos do trabalho e de profissionais vinculados aos planos de saúde e ao pacote de benefícios da organização.

“A ABB Brasil conta com uma força de trabalho altamente especializada, de baixa rotatividade e longa trajetória na companhia, que inclui também as novas gerações. Nosso compromisso é buscar manter nossa população saudável ao longo do ciclo na empresa, da melhor forma possível”, diz Juliana Molognoni, líder de RH da ABB Brasil.

Outro objetivo da iniciativa é ampliar a utilização dos benefícios de saúde. Para isso, o programa terá uma página dedicada na intranet da empresa, com informações sobre como acessar os serviços disponíveis. O Viver ABB também prevê campanhas de conscientização, palestras, rodas de conversa e estímulo à prática de atividades físicas.

Atualmente, o pacote de benefícios da ABB garante a todos os colaboradores acesso aos serviços de saúde mental do Hospital Israelita Albert Einstein, atendimento médico e especializado pelos principais planos de saúde do país, além de acompanhamento médico e nutricional e orientação para atividades físicas.

A ABB também promove ações voltadas ao equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, além de iniciativas de prevenção e enfrentamento de riscos psicossociais, incluindo diferentes formas de assédio, em conformidade com a NR-1, norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho.

O Viver ABB será gerido por um comitê integrado pelo presidente da empresa no Brasil, Luciano Nassif, além de representantes de RH (Recursos Humanos), HSE (Saúde, Segurança e Meio Ambiente), médicos do trabalho e consultores de benefícios.

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“A ideia é ter uma visão integrada da situação e, com base em dados, entender se estamos oferecendo os benefícios necessários e se os colaboradores estão utilizando esses recursos, para orientar continuamente a iniciativa”, afirma Molognoni.