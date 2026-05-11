Automação amplia demanda por profissionais de tecnologia

A expansão da automação e das tecnologias baseadas em inteligência artificial (IA) redefine o mercado de trabalho e amplia as oportunidades para profissionais do setor de tecnologia.

Conforme estudo da Experis, marca de tecnologia do ManpowerGroup, o avanço da automação inaugura uma etapa de evolução profissional no setor, com exigência crescente por competências técnicas e analíticas.

“O avanço da automação não reduz a necessidade de talentos. Pelo contrário, cresce a demanda por profissionais que compreendam essas tecnologias, saibam supervisioná-las e consigam integrá-las aos processos de negócio”, afirma Stefani Pereira, coordenadora de recrutamento e seleção na Experis.



Atualmente, 61% dos empregadores em nível global estão aumentando seus investimentos em automação, refletindo a aceleração da adoção de tecnologias digitais nas organizações.



À medida que empresas automatizam processos operacionais e administrativos, a demanda por profissionais com habilidades tecnológicas tende a crescer consistentemente. Entre os setores com maior potencial de transformação nos próximos cinco anos estão TI e Dados (76%), Manufatura e Produção (71%) e Vendas e Marketing (71%).



Esse movimento amplia a relevância de competências em áreas como análise de dados, desenvolvimento de soluções tecnológicas, automação de processos e inteligência artificial, que passam a representar diferenciais competitivos no mercado de trabalho.

Ainda assim, o domínio técnico isolado não é suficiente. “As organizações buscam profissionais que, além de utilizar ferramentas tecnológicas, consigam interpretar resultados, questionar informações e atuar de forma colaborativa em equipes multidisciplinares”, destaca Stefani.

Embora muitas empresas avancem na identificação de processos automatizáveis, a especialista alerta para os riscos de uma adoção sem supervisão adequada. A ausência de redesenho de processos e de acompanhamento humano pode comprometer a eficiência das operações e gerar falhas relevantes.

“A automação tende a gerar melhores resultados quando complementa o trabalho humano. As organizações precisam de profissionais que possam supervisionar sistemas inteligentes, compreender suas limitações e garantir seu funcionamento adequado”, acrescenta a coordenadora.

Nos próximos anos, a tendência é de ambientes com menor interação humana direta, especialmente em setores como Varejo e Serviços. Ainda assim, a necessidade de profissionais preparados para lidar com situações complexas e garantir a qualidade da experiência tende a permanecer como fator crítico.

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“Profissionais que desenvolvem habilidades tecnológicas e aprendem a trabalhar com sistemas automatizados terão maior protagonismo no mercado de trabalho”, conclui Stefani Pereira.