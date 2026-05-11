RZK Rental amplia operação no Matopiba e investe 80 milhões

A RZK Rental iniciou a safra de algodão no MATOPIBA, região que abrange áreas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, com uma operação de R$ 80 milhões, em um movimento que acompanha a expansão da principal fronteira agrícola do país e o aumento da demanda por mecanização no campo. Com mais de 12 colhedoras de alta performance mobilizadas, a empresa amplia sua presença em um dos polos mais dinâmicos do agronegócio brasileiro, que vem ganhando relevância na produção de algodão e acelerando a incorporação de tecnologia no campo.

Com a chegada da safra de algodão, a operação ocorre em um dos períodos mais estratégicos para o setor e foi estruturada para garantir eficiência e previsibilidade na colheita, combinando escala, suporte técnico e monitoramento em tempo real. A frota é composta exclusivamente por colhedoras modelo CP770, equipamentos de última geração avaliados em cerca de R$ 6,5 milhões por unidade.

Desenvolvidas especificamente para a cultura do algodão, as colhedoras CP770 são projetadas para maximizar a eficiência da colheita, reduzindo perdas e garantindo maior produtividade. Com capacidade média de operação entre 3 e 3,5 hectares por hora, cada máquina pode atingir aproximadamente 1.500 hectares ao longo da safra, a depender das condições de terreno e da janela operacional de cada cliente.

Além dos equipamentos, a operação se apoia em tecnologia embarcada e inteligência de dados. As máquinas contam com sistemas de telemetria, que permitem o monitoramento remoto em tempo real. Um time dedicado da RZK Rental acompanha diariamente a operação, tanto em campo quanto à distância, gerando relatórios frequentes sobre produtividade, desempenho e uso dos equipamentos, além de atuar de forma preventiva para evitar falhas e otimizar resultados.

“A operação no MATOPIBA reflete nosso compromisso em oferecer soluções com tecnologia, disponibilidade de máquinas e suporte técnico próximo ao cliente”, afirma Rafael Soares, coordenador de frotas da RZK Rental.

Presente na cidade de Bom Jesus, no Piauí, a empresa acompanha o recente aquecimento do mercado de locação de máquinas agrícolas, especialmente a partir do final de 2024. Atualmente, atende grupos relevantes do setor, como Canel, Franciosi e GSA, além de produtores independentes com atuação consolidada na produção de grãos e fibras.

Para Eduardo Martinatti, diretor da RZK Rental, a expansão acompanha as características específicas da produção de algodão no MATOPIBA, que combina áreas de cultivo em sequeiro e prática agrícola que depende exclusivamente da água da chuva para a produção, e sistemas irrigados por pivô central. “O algodão irrigado, especialmente, traz um nível elevado de produtividade, portanto, exige máquinas altamente capacitadas”.

Martinatti completa, dizendo que essas operações não admitem falhas. “A manutenção desses equipamentos precisa seguir um padrão rigoroso, comparável ao da aviação, com foco em revisões preventivas e preditivas”, destaca.

O executivo destaca ainda que o alto valor das colhedoras demanda uma análise mais ampla sobre eficiência operacional. Ele diz que esses equipamentos estão entre os mais caros para o produtor rural, porém o custo não pode ser avaliado de forma isolada. “Quando olhamos o projeto como um todo, fica claro que não existem máquinas caras, e sim máquinas inoperantes por incapacidade técnica”, acentua Martinatti. A partir dessa lógica, foi estruturada a atuação da RZK Rental, com foco permanente em eficiência.

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“A nossa expectativa é consolidar nossa posição como referência em locação de máquinas agrícolas na região, ampliando o relacionamento com os clientes”, acrescenta ele. Assim, a Rental espera criar uma base sólida para um crescimento sustentável.