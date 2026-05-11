Apenas 7% das empresas atingem a conformidade total, à medida que a expansão global aumenta a complexidade jurídica

À medida que as empresas aceleram sua expansão global em 2026, a conformidade não acompanha o ritmo. De fato, apenas 7% das organizações relatam conformidade total em todas as suas entidades globais, de acordo com um novo estudo da CSC, líder no fornecimento de soluções globais de administração de negócios e conformidade.

A CSC entrevistou 350 diretores jurídicos (GCs) e profissionais jurídicos seniores na Europa, América do Norte e Ásia-Pacífico para examinar como suas equipes lidam com a expansão internacional, a pressão regulatória e a crescente adoção da inteligência artificial (IA).¹ As conclusões constam do relatório mais recente da CSC, General Counsel Barometer 2026: From Complexity to Control.

A maioria das organizações relata conformidade parcial, com mais da metade (53%) estimando que estão em conformidade entre 50% e 75%, e outros 35% se classificando entre 76% e 99%. Isso significa que apenas 7% das organizações relatam conformidade total em todas as suas entidades globais.

Os diretores jurídicos também relatam baixa confiança em atender às demandas contínuas em meio à expansão global. Mais de dois em cada cinco (44%) afirmam não ter confiança em atender aos requisitos de segurança de dados em diferentes jurisdições. Enquanto isso, 37% relatam desafios na prestação de serviços consistentes globalmente, refletindo a crescente complexidade do ambiente regulatório. Além disso, 47% citam exigências como a de beneficiário final como o maior risco para as operações jurídicas em 2026.

“O ritmo das mudanças regulatórias está se acelerando globalmente, com novas estruturas surgindo em diversas jurisdições que se sobrepõem cada vez mais”, disse Ian McConnel, diretor jurídico da CSC. “De regulamentações como a DORA [Lei de Resiliência Operacional Digital] e estruturas de IA em evolução à expansão dos requisitos de beneficiário final, as equipes jurídicas estão sendo solicitadas a gerenciar uma complexidade crescente em todos os aspectos dos negócios. Isso torna significativamente mais difícil manter o ritmo e o controle.”

Em resposta, a modernização da tecnologia e a automação continuam sendo o principal objetivo das equipes jurídicas em 2026, juntamente com a consolidação de provedores de serviços e a melhoria da transparência dos dados. Essas respostas sinalizam uma mudança em direção a abordagens mais centralizadas e consistentes para a gestão de entidades globais.

Muitas empresas também estão adotando IA para dar suporte à conformidade e à gestão de entidades, com 35% já utilizando-a e outros 26% testando ferramentas. No entanto, expressam preocupações quanto à precisão e confiabilidade dos insights gerados por IA. Fatores que dificultam a adoção mais ampla da IA ??incluem a necessidade de dados organizados e de alta qualidade, o uso de sistemas legados e a incerteza regulatória.

À medida que a complexidade aumenta, as organizações dependem cada vez mais de parceiros externos para manter a conformidade em diferentes jurisdições. Mais de quatro em cada cinco (83%) entrevistados utilizam vários provedores de serviços corporativos para atender aos diferentes requisitos de cada país, o que evidencia os desafios da gestão de operações globais em redes fragmentadas.

“Por muito tempo, as equipes jurídicas e de conformidade se concentraram na transformação impulsionada pela tecnologia, mas há um reconhecimento crescente de que a tecnologia por si só não é suficiente”, disse Thijs van Ingen, líder global de Mercado da CSC. “A prioridade agora é retomar o controle, aprimorando a qualidade dos dados, criando uma única fonte de verdade e encontrando o equilíbrio certo entre equipes internas e parceiros externos. As organizações que acertarem nesse ponto estarão em melhor posição para gerenciar a conformidade e apoiar o crescimento.”

Com os desafios de conformidade se tornando cada vez mais multifacetados, as organizações buscam abordagens mais integradas para gerenciar as obrigações regulatórias globais. A CSC apoia as organizações no gerenciamento e conformidade de entidades globais, combinando conhecimento local, dados centralizados e tecnologia premiada — proporcionando às equipes jurídicas uma visão única e confiável de suas entidades e o controle necessário para gerenciar riscos e apoiar o crescimento dos negócios em diferentes jurisdições.

Para baixar uma cópia do relatório General Counsel Barometer 2026: From Complexity to Control da CSC, acesse https://www.cscglobal.com/service/campaigns/general-counsel-barometer-report-2026/

Sobre a CSC

A CSC é a parceira de confiança de mais de 90% das empresas da Fortune 500®, mais de 90% das 100 Melhores Marcas Globais (Interbrand®) e mais de 75% das empresas do PEI 300. Somos a principal fornecedora mundial de soluções globais de administração de negócios e conformidade, serviços de administração especializados para gestores de ativos alternativos em diversas estratégias de fundos, transações envolvendo participantes do mercado de capitais em mercados públicos e privados, gerenciamento de sistemas de nomes de domínio, proteção de marca digital e contra fraudes, e soluções de software para impostos corporativos. Fundada em 1899 e sediada em Wilmington, Delaware, EUA, a CSC é uma empresa privada com gestão profissional há mais de 125 anos. A CSC possui escritórios e operações em mais de 140 jurisdições na Europa, Américas, Ásia-Pacífico e Oriente Médio. Somos uma empresa global capaz de fazer negócios onde quer que nossos clientes estejam — e conseguimos isso empregando especialistas em todos os setores que atendemos. Somos o negócio por trás dos negócios®. Saiba mais em cscglobal.com.

1 A CSC, em parceria com a Pure Profile, entrevistou 350 diretores jurídicos e responsáveis ??pela conformidade legal nas Américas, Europa (incluindo o Reino Unido) e Ásia-Pacífico. Os participantes da pesquisa representavam diversos setores, incluindo comunicações, serviços bancários e financeiros, saúde, seguros, direito e imobiliário.

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