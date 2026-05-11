Imóveis compactos ganham força entre os consumidores

O comportamento do consumidor imobiliário brasileiro vem passando por transformações importantes nos últimos anos. Com decisões mais racionais, maior preocupação com planejamento financeiro e mudanças no perfil das famílias, os imóveis compactos seguem entre os mais procurados, especialmente os de dois dormitórios, impulsionados pela busca por funcionalidade, custo-benefício e condições de pagamento mais acessíveis.

A tendência acompanha estudos de mercado e análises de especialistas do setor. Para Marcus Araújo, fundador da Datastore e referência nacional em comportamento imobiliário, o consumidor atual deixou de priorizar apenas metragem e passou a valorizar a inteligência dos espaços, a praticidade e a eficiência do imóvel no cotidiano.

Dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) mostram que o mercado imobiliário brasileiro registrou crescimento nas vendas em 2025, com forte participação do segmento econômico, responsável por mais da metade dos lançamentos do país. Já levantamentos do Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP) apontam que apartamentos mais acessíveis permanecem entre os mais demandados, refletindo uma busca crescente por imóveis mais funcionais e compatíveis com a renda das famílias.

Segundo análises da Datastore, esse movimento também está diretamente ligado às mudanças no perfil da população brasileira. As famílias estão menores, a rotina mais dinâmica e os consumidores priorizam imóveis que ofereçam praticidade, segurança e melhor aproveitamento dos ambientes.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) reforçam esse cenário ao indicar redução no número médio de moradores por domicílio, fator que contribui para o crescimento da procura por unidades compactas e funcionais.

Interior paulista em expansão

No interior paulista, esse movimento ganha ainda mais força diante do crescimento populacional e da expansão urbana. Em Ribeirão Preto, por exemplo, a população estimada já supera 731 mil habitantes, segundo o IBGE. A Região Metropolitana também segue em expansão, ultrapassando 1,7 milhão de habitantes, ampliando a demanda por moradia e pressionando o mercado por soluções mais acessíveis.

Além do valor do imóvel, fatores como segurança, infraestrutura e previsibilidade financeira ganharam peso na decisão de compra. Empreendimentos em condomínios fechados e com áreas comuns estruturadas vêm se destacando principalmente entre consumidores que buscam o primeiro imóvel ou estão inseridos em programas habitacionais.

Para o gerente comercial da Pafil Empreendimentos, Diego Barone, esse cenário revela um consumidor mais consciente e estratégico. “Hoje, a decisão de compra é muito mais planejada. O cliente avalia o impacto das parcelas no orçamento, a localização e o que o imóvel entrega no dia a dia. Os empreendimentos compactos atendem bem essa necessidade porque oferecem equilíbrio entre custo, segurança e qualidade de vida”, afirma.

A avaliação acompanha a leitura de mercado apresentada por Marcus Araújo e pela Datastore, que identificam uma valorização crescente de imóveis mais inteligentes, funcionais e alinhados ao novo estilo de vida urbano.

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Com demanda sustentada e crescimento contínuo das cidades do interior, o mercado imobiliário aponta para a continuidade da procura por imóveis compactos, que unem viabilidade financeira, funcionalidade e adaptação ao novo perfil do consumidor brasileiro.