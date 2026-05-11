Iluminação no varejo será tema de espaço da Expolux 2026

A influência da iluminação no comportamento do consumidor será um dos temas abordados na edição 2026 da Expolux – Feira Internacional da Indústria da Iluminação, que acontecerá em setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento contará com um espaço voltado ao público varejista, desenvolvido em parceria com a Editora Grau 10 e a Revista Anamaco.

Segundo a organização, o lounge reunirá palestras, conteúdos técnicos e ações voltadas à discussão sobre o papel da iluminação em ambientes comerciais. O espaço também permitirá que visitantes identifiquem e votem em estandes, produtos e tecnologias apresentados durante a feira.

Estudos internacionais têm analisado os impactos da iluminação no varejo. Pesquisa publicada no Journal of Business Research aponta que a forma como a luz é aplicada em ambientes comerciais pode influenciar a percepção dos produtos, o tempo de permanência dos consumidores e o comportamento de compra.

“A iluminação deixou de ter apenas uma função operacional e passou a integrar estratégias relacionadas à experiência do consumidor nos pontos de venda. Dependendo do projeto luminotécnico adotado, é possível direcionar a atenção do cliente para determinados produtos e criar diferentes percepções do ambiente”, afirma Thais Ruiz, arquiteta, designer de interiores e embaixadora da edição 2026 da Expolux.

O evento, que acontece em setembro, no Expo Center Norte, inclusive, é um exemplo de vitrine, aplicações, conexões e contextos em que a iluminação toma lugar de protagonismo no impulso de negócios. Além do novo espaço e de reunir os principais fornecedores globais, valorizar a indústria nacional e disponibilizar conteúdo técnico high level, a feira terá atrações como o Decor Light Show, um ambiente que apresenta aplicações práticas e tendências do setor, demonstrando como soluções luminotécnicas podem transformar ambientes comerciais e melhorar a experiência do consumidor, além de uma arena de conteúdo formatada com programação voltada aos varejistas em parceria com a marca Lumavi.

Como aumentar as vendas com iluminação

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O foco em produtos estratégicos

A iluminação focal pode chamar a atenção para itens promocionais ou de maior valor agregado. “Quando você ilumina bem o produto certo, você não apenas o destaca, mas também cria uma hierarquia visual que influencia diretamente a decisão de compra”, conta Thais.



A escolha pela temperatura de cor correta

De acordo com a especialista, a temperatura de cor precisa dialogar com o tipo de produto e com a experiência que se deseja proporcionar ao cliente dentro do espaço. “Luzes quentes criam ambientes mais acolhedores, enquanto tons mais frios aumentam a percepção de clareza e ajudam a valorizar detalhes”.



O uso da luz para guiar o fluxo do cliente

Áreas mais iluminadas atraem naturalmente o olhar e ajudam a direcionar a circulação dentro da loja. A embaixadora explica que a iluminação funciona como um caminho invisível: “Ela conduz o cliente sem que ele perceba, aumentando o tempo de permanência”.



Vitrines valorizadas e pontos de destaque

“Pense sempre que a vitrine é o primeiro contato emocional da loja com o cliente e, por isso, um espaço bem iluminado aumenta a atratividade do estabelecimento e pode incentivar a entrada do consumidor”, enfatiza.



Tecnologia LED

Além da eficiência energética, sistemas modernos permitem maior controle da intensidade e da tonalidade. “Use e abuse do LED, porque é uma iluminação que permite que o seu cenário tenha diversificação ao longo do mesmo dia, trazendo informações e destaques diferentes”, finaliza Thais.



A Expolux acontecerá de 15 a 18 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo. Deverão participar mais de 20 mil visitantes qualificados e mais de 400 empresas nacionais e internacionais, além de associações do setor de iluminação.