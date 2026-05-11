KRJ apresenta soluções para redes elétricas na IEEE PES T&D

A KRJ, empresa brasileira especializada em conexões para redes aéreas de distribuição de energia, participou da IEEE PES T&D Conference & Expo 2026, realizada em Chicago (EUA). Considerado um dos principais eventos globais do setor de energia, o encontro reuniu concessionárias, utilities, fabricantes e especialistas para discutir inovação, confiabilidade e modernização das redes de transmissão e distribuição.

A KRJ apresentou seu portfólio de produtos. Entre os destaques, a família de terminais KLOK, bimetálica e reutilizável, com grande versatilidade de aplicações; a família KPB, projetada para conexão de condutores rígidos ou flexíveis sem necessidade de identificação prévia do lado de aplicação; e o conector perfurante para média tensão KARP, desenvolvido para derivações em redes protegidas de média tensão, com instalação em linha viva e sem necessidade de decapagem do condutor. As soluções atendem às demandas de campo por agilidade, redução de perdas técnicas e aumento da vida útil dos ativos.

De acordo com a empresa, os produtos são desenvolvidos para operar em ambientes críticos, com foco em desempenho elétrico, resistência mecânica e confiabilidade em longo prazo, aspectos essenciais diante da crescente complexidade das redes elétricas modernas.

“A participação na IEEE PES T&D 2026 está alinhada à estratégia de expansão internacional da KRJ e ao compromisso de atender aos padrões mais exigentes do setor elétrico global. Estar em um ambiente que reúne concessionárias, fabricantes e reguladores amplia as oportunidades de negócios e fortalece nossa presença no mercado externo”, afirma Marcelo Mendes, gerente-geral da KRJ.

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A presença da companhia aconteceu em um momento de forte transformação do setor elétrico, impulsionado pela digitalização das redes, integração de fontes renováveis e necessidade de aumento da eficiência operacional. Nesse contexto, a KRJ apresenta soluções voltadas à segurança, padronização e desempenho das conexões elétricas, consideradas pontos críticos para a confiabilidade dos sistemas.