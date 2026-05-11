Senna Tower marca presença no GP de Miami com ativação
Com a presença de nomes do entretenimento, negócios e esporte mundial, FG Empreendimentos transformou a Fórmula 1 em plataforma de experiência sofisticada para o mercado imobiliário de alto padrão
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Entre motores, conexões estratégicas e experiências, o GP de Miami consolidou-se como um ponto de encontro do circuito global do luxo — e a FG Empreendimentos transformou o evento em uma plataforma internacional de relacionamento, posicionamento de marca e conexão com clientes e investidores de diferentes partes do mundo.
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Ao longo do fim de semana da Fórmula 1, a companhia recebeu convidados no MSC Yacht Club, uma das áreas de hospitalidade do circuito. A ativação recebeu 150 clientes ao longo dos três dias de evento e apresentou o Senna Tower, empreendimento desenvolvido pela FG Empreendimentos em parceria com a marca Senna e a Havan, que será o prédio residencial mais alto do mundo.
A FG foi uma das poucas marcas brasileiras a contar com um espaço próprio dentro da área premium do evento, proporcionando aos convidados uma experiência completa de hospitalidade, networking, lifestyle e entretenimento, com open bar e open food assinados pelo Bagatelle.
Além da ação de relacionamento, a iniciativa integra a estratégia de expansão internacional da FG Empreendimentos, liderada pelo presidente e cofundador Jean Graciola, fortalecendo a presença da marca em mercados estratégicos e ampliando conexões com clientes, investidores e parceiros globais.
“Acreditamos que o mercado de luxo evoluiu para além do produto. Hoje, as grandes marcas precisam construir conexões verdadeiras, experiências memoráveis e ambientes capazes de gerar pertencimento, emoção e relacionamento genuíno. O luxo contemporâneo está diretamente ligado à capacidade de criar momentos únicos e relevantes. Estar presente em um dos eventos mais importantes do mundo, ao lado de clientes e parceiros, reforça a forma como a FG enxerga o futuro do alto padrão: um mercado cada vez mais global, sofisticado, experiencial e centrado nas pessoas”, destaca Jean Graciola, presidente e cofundador da FG Empreendimentos.
Entre os convidados que passaram pelo espaço da FG no GP de Miami estavam:
- João Silva, apresentador;
- Tierry, cantor;
- Júnior Cigano, lutador;
- Marcela Tranchesi, empresária;
- Nati Vozza, empresária;
- Katia Aveiro, empresária;
- Gabriel David, empresário;
- Francisco Mattos, diretor-executivo da Fórmula 1 e da MotoGP;
- Santiago Vieira, CEO do Nosso Camarote;
- Juan Moraes, relações públicas;
- Fernando Bento, empresário;
- Rodrigo Branco, empresário.
Representando a FG Empreendimentos, Alex Brito, diretor comercial; marketing e experiência do cliente; Josiane Waltrick, gerente de marketing; e Eduarda Graciola, embaixadora de customer experience, receberam os convidados ao longo da programação. A lista contou ainda com Maria Fernanda Wiethorn Aliano, CEO da we.arch, estúdio de arquitetura do grupo FG, e Thiago Fernandes, diretor de negócios da Senna Brands.
Segundo Alex Brito, o movimento reflete uma transformação definitiva no comportamento do consumidor de alto padrão. “A jornada de decisão deixou de ser apenas transacional. Hoje ela é emocional, sensorial e imersiva. O cliente busca experiências que traduzam exclusividade, repertório, lifestyle e conexão genuína com marcas que compartilham da mesma visão de mundo. O imóvel passa a ser apenas parte de um ecossistema muito maior de experiências e valor percebido”, afirma.
A ação dá continuidade a um movimento iniciado nos últimos anos. Em 2025, cerca de 150 clientes participaram de uma experiência semelhante promovida pela companhia durante a Fórmula 1 em São Paulo. A ativação em Miami também reforça a presença da FG nos Estados Unidos, onde a companhia mantém um escritório de vendas próprio voltado a relacionamento e negócios com investidores internacionais, que já representam uma parcela relevante das vendas da empresa.
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“A nossa presença no GP de Miami não representa apenas uma ativação de marca. Ela simboliza uma nova forma de construir valor no mercado imobiliário de luxo, em que experiência, relacionamento, desejo e posicionamento global passam a ser tão importantes quanto o próprio produto. Além dos empreendimentos, estamos construindo uma marca conectada ao cenário internacional do alto padrão e às experiências que definem o novo luxo contemporâneo”, finaliza Alex Brito.
Website: https://www.sennatower.com/