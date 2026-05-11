Senna Tower marca presença no GP de Miami com ativação

Entre motores, conexões estratégicas e experiências, o GP de Miami consolidou-se como um ponto de encontro do circuito global do luxo — e a FG Empreendimentos transformou o evento em uma plataforma internacional de relacionamento, posicionamento de marca e conexão com clientes e investidores de diferentes partes do mundo.

Ao longo do fim de semana da Fórmula 1, a companhia recebeu convidados no MSC Yacht Club, uma das áreas de hospitalidade do circuito. A ativação recebeu 150 clientes ao longo dos três dias de evento e apresentou o Senna Tower, empreendimento desenvolvido pela FG Empreendimentos em parceria com a marca Senna e a Havan, que será o prédio residencial mais alto do mundo.

A FG foi uma das poucas marcas brasileiras a contar com um espaço próprio dentro da área premium do evento, proporcionando aos convidados uma experiência completa de hospitalidade, networking, lifestyle e entretenimento, com open bar e open food assinados pelo Bagatelle.

Além da ação de relacionamento, a iniciativa integra a estratégia de expansão internacional da FG Empreendimentos, liderada pelo presidente e cofundador Jean Graciola, fortalecendo a presença da marca em mercados estratégicos e ampliando conexões com clientes, investidores e parceiros globais.

“Acreditamos que o mercado de luxo evoluiu para além do produto. Hoje, as grandes marcas precisam construir conexões verdadeiras, experiências memoráveis e ambientes capazes de gerar pertencimento, emoção e relacionamento genuíno. O luxo contemporâneo está diretamente ligado à capacidade de criar momentos únicos e relevantes. Estar presente em um dos eventos mais importantes do mundo, ao lado de clientes e parceiros, reforça a forma como a FG enxerga o futuro do alto padrão: um mercado cada vez mais global, sofisticado, experiencial e centrado nas pessoas”, destaca Jean Graciola, presidente e cofundador da FG Empreendimentos.

Entre os convidados que passaram pelo espaço da FG no GP de Miami estavam:

João Silva, apresentador;

Tierry, cantor;

Júnior Cigano, lutador;

Marcela Tranchesi, empresária;

Nati Vozza, empresária;

Katia Aveiro, empresária;

Gabriel David, empresário;

Francisco Mattos, diretor-executivo da Fórmula 1 e da MotoGP;

Santiago Vieira, CEO do Nosso Camarote;

Juan Moraes, relações públicas;

Fernando Bento, empresário;

Rodrigo Branco, empresário.



Representando a FG Empreendimentos, Alex Brito, diretor comercial; marketing e experiência do cliente; Josiane Waltrick, gerente de marketing; e Eduarda Graciola, embaixadora de customer experience, receberam os convidados ao longo da programação. A lista contou ainda com Maria Fernanda Wiethorn Aliano, CEO da we.arch, estúdio de arquitetura do grupo FG, e Thiago Fernandes, diretor de negócios da Senna Brands.