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Universidades reforçam formação intercultural

Instituições de ensino superior ampliam programas de mobilidade acadêmica, residências internacionais e cursos híbridos para atender ao crescimento da demanda por competências interculturais, conforme dados da UNESCO, British Council e OECD. A GAB University anuncia projeto de residência acadêmica em Israel a partir de 2027.

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Repórter
11/05/2026 15:45

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Universidades reforçam formação intercultural
Universidades reforçam formação intercultural crédito: DINO

A formação intercultural vem ganhando espaço em universidades e programas acadêmicos internacionais diante da crescente demanda por profissionais preparados para atuar em ambientes multiculturais e contextos globais. Instituições de ensino superior têm ampliado iniciativas voltadas à mobilidade acadêmica, residências internacionais e experiências educacionais imersivas como parte das estratégias de internacionalização.

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Segundo relatório publicado pela UNESCO sobre mobilidade estudantil internacional, mais de 6 milhões de estudantes realizam atualmente algum tipo de formação fora de seus países de origem, número que continua em crescimento impulsionado pela globalização da educação superior e pela busca por experiências interculturais.

Além da mobilidade tradicional de graduação e pós graduação, instituições passaram a desenvolver programas intensivos de curta duração focados em interculturalidade, experiências práticas e aprendizagem contextualizada. O modelo tem sido adotado especialmente em programas internacionais híbridos e complementares.

Dados apresentados pelo British Council apontam que competências interculturais e colaboração global estão entre os fatores mais valorizados em ambientes acadêmicos e profissionais internacionais, especialmente em setores ligados à educação, liderança e desenvolvimento humano.

O avanço da educação digital também contribuiu para a expansão de modelos acadêmicos globais, permitindo que instituições combinem ensino online com experiências presenciais internacionais de curta duração. Segundo o relatório “Education at a Glance”, da OECD, a internacionalização permanece entre as principais tendências do ensino superior contemporâneo.

Para Guilherme Sanches de Araujo, presidente da GAB University, instituição de ensino superior sediada na Flórida, a formação intercultural passou a ocupar papel estratégico no desenvolvimento acadêmico internacional. “O ambiente educacional global passou a valorizar experiências que promovam interação multicultural, compreensão histórica e adaptação a diferentes contextos sociais e culturais”, afirma.

Segundo ele, programas internacionais de imersão e residências acadêmicas vêm atraindo estudantes interessados em complementar a formação tradicional com experiências práticas em diferentes regiões do mundo. “As experiências interculturais ampliam o contato com diferentes perspectivas e contribuem para o desenvolvimento de competências cada vez mais exigidas em ambientes internacionais”, comenta.

Nos últimos anos, universidades internacionais passaram a ampliar programas de extensão global, intercâmbio acadêmico e residências educacionais temporárias realizadas durante recessos universitários. O modelo busca integrar aprendizado teórico, experiências culturais e atividades práticas em contextos internacionais.

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Recentemente, a GAB University anunciou o desenvolvimento do projeto Global Biblical Extensions, iniciativa voltada à criação de programas internacionais opcionais de residência acadêmica e imersão intercultural. A primeira experiência prevista pela instituição deverá ocorrer em Israel a partir de 2027, integrada a um modelo de formação complementar internacional.



Website: https://www.gabuniversity.com/about/news/global-biblical-extensions

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