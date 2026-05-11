Solera apresenta ferramenta de IA ao mercado segurador

O futuro da experiência do cliente no mercado segurador já começou, e será definido pela capacidade das seguradoras de transformar jornadas tradicionalmente complexas em experiências digitais rápidas, inteligentes, transparentes e centradas no segurado.

Foi com essa visão que a Solera promoveu, na última semana, no Palácio Tangará, em São Paulo, um encontro exclusivo com lideranças das principais seguradoras do Brasil para apresentar como inteligência artificial (IA), automação e inteligência de dados estão remodelando o setor e criando um novo padrão para a jornada de sinistro.

Além de apresentar soluções, o evento marcou um posicionamento claro da companhia sobre o futuro da indústria: a próxima geração do mercado segurador será liderada por empresas capazes de combinar eficiência operacional, decisões orientadas por dados e criar uma nova experiência a um segurado que já consome e espera por serviços digitalizados e experiências fluidas.

O encontro também reforçou o papel estratégico do Brasil para a Solera. A escolha do país para promover essa discussão reflete a relevância do mercado brasileiro dentro da estratégia global da companhia e o compromisso de longo prazo da empresa em acelerar a evolução tecnológica do ecossistema segurador local. Além disso, a Solera entende que o Brasil é um país com grande capacidade para adoção de novas tecnologias.

“A transformação do mercado não é algo para os próximos anos; ela já está acontecendo. Os players que vão liderar essa nova fase são aqueles capazes de incorporar inteligência aos processos, transformar dados em decisões mais rápidas e precisas para criar experiências que atendam às novas expectativas do consumidor digital”, afirma Marcelo Picolo, diretor-executivo da Solera para América do Sul.

A presença e o engajamento das lideranças das principais seguradoras do país evidenciaram que o mercado brasileiro está profundamente comprometido em evoluir a experiência do cliente e construir operações mais inteligentes, resilientes e preparadas para o futuro.

Segundo Gustavo Doria Filho, fundador do CQCS e moderador do evento da Solera, ficou evidente que a transformação digital deixou de ser apenas uma agenda de inovação para se tornar uma questão estratégica de competitividade e crescimento sustentável.



IA aplicada ao sinistro: produtividade, tempo reduzido e precisão para uma nova experiência do segurado



Um dos destaques apresentados pela Solera foi o Qapter, solução baseada em IA para inspeção e análise automatizada de danos automotivos.

A tecnologia da Solera utiliza visual intelligence e processamento avançado de fotografias para identificar avarias, estimar reparos e apoiar decisões técnicas com maior precisão e consistência. Na prática, a solução reduz etapas manuais, acelera análises, aumenta produtividade e transforma a experiência do segurado em um momento tradicionalmente sensível da jornada do sinistro.

A discussão mostrou como soluções orientadas por IA permitem que seguradoras ganhem escala e eficiência sem abrir mão da qualidade técnica, ao mesmo tempo em que entregam jornadas mais rápidas, transparentes e intuitivas para o cliente final.

Além de otimizar a experiência do consumidor, o Qapter também contribui para padronizar análises técnicas e potencializar o trabalho dos peritos, tornando toda a cadeia mais eficiente e conectada.



O FNOL no centro da transformação da experiência digital



Outro tema central do encontro foi a evolução do First Notice of Loss (FNOL) — ou Primeira Notificação de Sinistro, em português —, etapa decisiva para a percepção de qualidade, confiança e agilidade por parte do segurado.

Com segurados cada vez mais habituados a experiências digitais fluidas em diferentes setores, a expectativa sobre o relacionamento com as seguradoras mudou profundamente. Hoje, rapidez, clareza e conveniência passaram a ser elementos essenciais da experiência.

“Atualmente, experiência e eficiência caminham juntas. O cliente digital espera rapidez, clareza e previsibilidade desde o primeiro contato — e por meio do seu próprio celular. Modernizar o FNOL significa não apenas otimizar processos, mas construir uma jornada mais alinhada com as novas expectativas do consumidor”, destaca Aki Kettunen, vice-presidente de Produtos da Solera.

A discussão reforçou que o futuro do mercado segurador dependerá diretamente da capacidade de transformar jornadas complexas em experiências digitais simples, inteligentes e resolutivas.



Construindo agora o futuro do mercado segurador



Com presença em mais de 120 países, 1 milhão de sinistros e 2 milhões de peças processadas por dia, a Solera atua globalmente na evolução tecnológica do setor, com mais de 60% do mercado global de seguros.

Ao promover o encontro no Brasil, a companhia reforça sua visão de que o país terá papel central na construção dessa nova geração da experiência seguradora.

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Além de acompanhar tendências, a proposta da Solera é ajudar o mercado a acelerar a inovação, movimento para prosperar em um cenário cada vez mais digital, conectado e orientado por IA — e conta com o Brasil como um dos principais focos de inovação na América Latina.