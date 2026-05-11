IFF inaugura Centro de Inovação em Baunilha em Madagascar

A IFF (NYSE: IFF) — líder global em sabores, fragrâncias, ingredientes alimentícios, saúde e biociência — anunciou hoje a inauguração de seu Centro de Inovação em Baunilha em Madagascar, reforçando a baunilha como uma tonalidade estratégica e prioritária para a IFF e fortalecendo sua capacidade de inovar na origem.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260508403074/pt/

IFF's Vanilla Innovation Center in Madagascar

“A inauguração do centro marca um passo importante em nossa abordagem à inovação em baunilha”, disse Adam Ja?czuk, Ph.D., vice-presidente sênior de Pesquisa, Criação e Design de sabores da IFF. “Ao fortalecer nossa presença na origem, conectamos ciência, criatividade e sustentabilidade de forma mais estreita, respondendo às mudanças climáticas, salvaguardando a qualidade e criando valor em toda a cadeia de suprimentos.”

Localizado em Toamasina, o principal porto de Madagascar, próximo às áreas de cultivo de baunilha e às atividades de processamento pós-colheita, o centro de 650 metros quadrados reúne análises laboratoriais, extração, criação de aromas e sabores e desenvolvimento de aplicações em um único local. Ao incorporar essas capacidades perto da cultura, a IFF consegue compreender melhor a variabilidade natural e traduzir as percepções em campo em soluções personalizadas para clientes em todo o mundo.

Como um dos ingredientes naturais mais complexos do mundo, a baunilha é moldada pelo clima, pelo manuseio pós-colheita e pelos métodos de cura. O espaço de inovação apoia a capacidade da IFF de acompanhar a jornada do ingrediente desde a extração na origem e os testes em campo, passando por análises laboratoriais avançadas até a criação de aromas — proporcionando um caminho contínuo que aprofunda o conhecimento do material, encurta os ciclos de desenvolvimento e possibilita soluções baseadas nas condições reais da cultura.

Inovar na origem fortalece a sustentabilidade e a resiliência em toda a cadeia de suprimentos e valor da baunilha. A proximidade com as áreas de cultivo permite uma colaboração mais estreita com as redes de agricultores, melhor rastreabilidade e fornecimento ético, além de uma resposta mais rápida às mudanças climáticas. Essa conexão direta entre as condições de cultivo e o desenvolvimento de sabores fortalece a base para a inovação, proporcionando baunilha com sabor superior, maior consistência em qualidade e fornecimento, e ajudando os clientes a lançar experiências únicas com baunilha no mercado com confiança.

O Centro de Inovação da Baunilha oferece:

Recursos de análise laboratorial que aplicam protocolos de detecção de contaminantes e doenças para garantir a integridade do produto, juntamente com perfil molecular para decodificar e desenvolver assinaturas IFF distintas

que aplicam protocolos de detecção de contaminantes e doenças para garantir a integridade do produto, juntamente com perfil molecular para decodificar e desenvolver assinaturas IFF distintas Instalações de extração com equipamentos escaláveis ??para explorar tipos de baunilha e otimizar variáveis ??de extração e pós-colheita

com equipamentos escaláveis ??para explorar tipos de baunilha e otimizar variáveis ??de extração e pós-colheita Unidade de criação de sabores que permite perfis regionais personalizados, incluindo recursos de laboratório de aplicação para laticínios, panificação e confeitaria, a fim de validar o desempenho em protótipos reais de mercado

que permite perfis regionais personalizados, incluindo recursos de laboratório de aplicação para laticínios, panificação e confeitaria, a fim de validar o desempenho em protótipos reais de mercado A Estufa de Cultivo, uma estufa de pesquisa que exibe diversas variedades de baunilha e apoia a exploração futura do desempenho varietal e técnicas de pós-colheita

O Centro de Inovação da Baunilha também funciona como um núcleo para compartilhamento de conhecimento e desenvolvimento de capacidades. Juntamente com a equipe dedicada RE-MASTER VANILLA™, oferece treinamento prático, workshops e programas de laboratório que reúnem especialistas, clientes e equipes locais, promovendo as melhores práticas e fortalecendo as capacidades de inovação em baunilha.

“Este centro foi construído para transformar conhecimento em ação”, disse Marcus Pesch, vice-presidente de Pesquisa e Desenvolvimento de sabores da IFF. “Ao reunir ciência, criação de sabores e desenvolvimento de aplicações na origem, podemos trabalhar de forma mais colaborativa com os clientes, melhorar a velocidade e a consistência e oferecer soluções prontas para o mercado e fundamentadas na realidade da produção de baunilha.”

Totalmente integrada à rede global de baunilha da IFF, a unidade de Madagascar complementa as capacidades existentes em fornecimento, extração, design de sabores e desenvolvimento de aplicações. As descobertas geradas no centro se traduzirão em novas ferramentas, insights e capacidades para as equipes de criação da IFF. Isso permite que os sabores sejam criados em cada região de acordo com as preferências locais dos consumidores, ao mesmo tempo que apoia um futuro mais resiliente e sustentável para um dos ingredientes naturais mais valiosos do mundo.

Bem-vindo à IFF

Na IFF (NYSE: IFF), criamos alegria através da ciência, da criatividade e da paixão. Como líder global em sabor, aroma, ingredientes alimentares, saúde e biociências, estamos inovando para o futuro. Todos os dias, oferecemos soluções inovadoras e sustentáveis ??que elevam os produtos que as pessoas adoram — promovendo o bem-estar, encantando os sentidos e aprimorando a experiência humana. Saiba mais em iff.com, LinkedIn, Instagram e Facebook.

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Gerente de RP e Mídias Sociais

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