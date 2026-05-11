GAB University expande programas flexíveis nos EUA

A GAB University, instituição de ensino superior sediada na Flórida, anunciou a ampliação de sua oferta de programas acadêmicos nos Estados Unidos. A iniciativa, divulgada em comunicado institucional, inclui cursos online e híbridos direcionados a estudantes internacionais, especialmente brasileiros e latino?americanos, que buscam combinar estudo, trabalho e vida familiar.

Segundo o presidente da universidade, Guilherme Sanches de Araujo, a expansão acompanha a crescente demanda por modelos de ensino superior que permitam maior mobilidade e acesso a conteúdos de qualidade sem a necessidade de presença física constante. “Nosso objetivo é construir uma universidade moderna, acessível e comprometida com desenvolvimento acadêmico real”, afirmou.

A estratégia de crescimento contempla três frentes principais: desenvolvimento institucional, ampliação de formatos educacionais e estímulo à produção científica. No âmbito institucional, a GAB University reforça sua estrutura administrativa para atender ao aumento de matrículas e garantir a conformidade com as normas regulatórias do estado da Flórida. Em relação aos formatos, a universidade mantém cursos organizados em modalidades online e híbridas, permitindo que os alunos acessem o conteúdo por meio de plataformas digitais e participem de atividades presenciais quando necessário.

O suporte acadêmico individualizado, previsto no plano, inclui tutoria especializada e acompanhamento de desempenho, visando reduzir a evasão e melhorar a retenção dos estudantes. Além disso, a instituição destaca o incentivo à pesquisa interdisciplinar, com componentes curriculares nas áreas de comunicação, psicologia, filosofia, relações internacionais, idiomas e desenvolvimento humano.

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A universidade opera dentro do framework regulatório da Flórida, adotando políticas de integridade acadêmica e desenvolvimento educacional. A direção ressalta que a expansão visa consolidar a imagem da GAB University como uma instituição internacional focada em educação acessível, desenvolvimento profissional e formação universitária contemporânea nos Estados Unidos.