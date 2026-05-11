Intercâmbio acadêmico impulsiona estudantes brasileiros

O interesse de estudantes brasileiros por programas acadêmicos internacionais e experiências educacionais no exterior tem apresentado crescimento nos últimos anos, acompanhando tendências globais de mobilidade acadêmica e internacionalização do ensino superior. Dados da UNESCO indicam que milhões de estudantes realizam atualmente algum tipo de formação fora de seus países de origem, impulsionados pela busca por experiências interculturais, desenvolvimento profissional e formação complementar.

Além dos programas tradicionais de graduação e pós graduação no exterior, instituições de ensino têm observado crescimento na procura por modelos de curta duração, residências acadêmicas, intercâmbios intensivos e experiências imersivas internacionais. O movimento acompanha transformações no perfil dos estudantes, que buscam formatos mais flexíveis e alinhados às exigências de um mercado cada vez mais globalizado.

Segundo dados do relatório “Education at a Glance 2024”, da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD), a mobilidade internacional de estudantes voltou a crescer após a pandemia, impulsionada pela expansão de programas híbridos e experiências acadêmicas de curta duração.

Universidades internacionais também passaram a ampliar iniciativas voltadas à internacionalização acadêmica. O avanço da educação online e híbrida contribuiu para a criação de novos formatos de mobilidade internacional, incluindo programas temporários de imersão acadêmica realizados durante recessos universitários.

Dentro desse cenário, projetos voltados à educação experiencial e intercultural começam a ganhar espaço em diferentes segmentos do ensino superior. Entre os modelos adotados estão residências acadêmicas internacionais, programas de extensão global e experiências educacionais integradas a atividades culturais e de campo.

Guilherme Sanches de Araujo, presidente da GAB University, uma universidade americana, afirma que a internacionalização tende a se consolidar como uma das principais frentes de desenvolvimento acadêmico nos próximos anos. “Existe um movimento global de aproximação entre educação, experiências interculturais e formação prática. Muitas instituições passaram a buscar formatos complementares que permitam ao estudante vivenciar contextos internacionais de maneira mais acessível e integrada à formação acadêmica”, comenta.

Segundo ele, programas de curta duração realizados em períodos de férias acadêmicas têm despertado interesse crescente entre estudantes adultos e profissionais que buscam experiências internacionais sem necessidade de longos períodos fora de seus países de origem. “Os formatos intensivos oferecem flexibilidade e possibilitam contato direto com diferentes contextos culturais, sociais e históricos, algo que vem sendo valorizado em diversas áreas da educação superior”, acrescenta.

Recentemente, a GAB University anunciou o desenvolvimento do projeto Global Biblical Extensions, iniciativa voltada à criação de experiências internacionais opcionais de residência acadêmica e imersão intercultural. A primeira fase do projeto prevê uma residência internacional em Israel a partir de 2027, integrada ao modelo de formação complementar da instituição.

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Especialistas em educação apontam que a internacionalização acadêmica deve continuar em expansão nos próximos anos, especialmente em modelos híbridos, modulares e de curta duração. A tendência acompanha o crescimento da conectividade global, da educação digital e da demanda por experiências educacionais com maior integração prática e intercultural.