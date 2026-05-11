Fórmula Vee divulga calendário de treinos e provas em maio

A Fórmula Vee Brasil deu sequência ao calendário da temporada com a divulgação das atividades programadas para o mês de maio, reunindo treinos livres, competições e experiências voltadas a pilotos iniciantes e experientes em diferentes autódromos do estado de São Paulo.

A programação do período é concentrada principalmente no Autódromo ECPA, em Piracicaba (SP), com diversas datas de treinos livres distribuídas ao longo do mês. Além disso, o calendário inclui atividades no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), com sessões de treinos e a realização da terceira etapa do Campeonato Paulista de Fórmula Vee, entre os dias 15 e 17 de maio.

Segundo Guilherme Putnoki, sócio e diretor comercial da Fórmula Vee Brasil, a sequência de atividades ao longo do mês faz parte da proposta de manter o piloto em contato constante com a pista e o carro.

“As datas dos nossos treinos livres são distribuídas ao longo de todo o mês, justamente para permitir que o piloto tenha frequência de pista, seja durante a semana ou aos finais de semana, o que contribui diretamente para a evolução”, afirma.

Além da regularidade das atividades, o calendário de maio também traz experiências específicas para quem busca um contato mais completo com a pilotagem. Um dos destaques é a programação especial no Autódromo ECPA, com o Super Curso de Pilotagem no dia 24.

De acordo com Putnoki, os treinos livres realizados ao longo do mês foram estruturados para atender a diferentes níveis de interesse e disponibilidade dos participantes.

“Nos treinos livres, o piloto pode escolher experiências de 30 minutos até duas horas de pista, contando com o suporte da equipe de telemetria, que auxilia na análise de dados e na melhoria de desempenho volta a volta”, explica.

Já o Super Curso de Pilotagem é voltado a quem busca uma formação mais estruturada, combinando conteúdo técnico e prática em pista.

“No dia 24, realizamos o Super Curso de Pilotagem, que combina teoria e prática. O piloto passa por orientações sobre condições de pista, segurança, características do carro e técnicas de pilotagem, além de duas horas de experiência em pista divididas em quatro sessões”, acrescenta.

Para quem deseja iniciar no automobilismo ainda neste período, o calendário de maio também apresenta diferentes possibilidades de entrada, com formatos acessíveis e flexíveis.

Segundo Putnoki, os treinos livres seguem como a principal porta de entrada para novos participantes. “Indicamos os treinos livres, especialmente no ECPA, onde temos um calendário extenso ao longo do mês, permitindo que o piloto escolha a melhor data para realizar sua primeira experiência”, pontua.

Ele destaca ainda que o calendário contempla oportunidades em diferentes autódromos, ampliando o acesso para quem deseja vivenciar a pilotagem em circuitos tradicionais. “Para quem tem o sonho de pilotar em Interlagos, também contamos com datas específicas no mês, o que amplia ainda mais as possibilidades de participação”, complementa.

O perfil dos pilotos que buscam a categoria neste momento da temporada segue diversificado, reunindo desde iniciantes até participantes que já possuem experiência em outras modalidades.

De acordo com Putnoki, essa diversidade é atendida por meio de uma estrutura pensada para adaptação progressiva. “A categoria é estruturada para receber pilotos em diferentes estágios, desde quem nunca teve contato com o automobilismo até aqueles que já buscam evolução dentro das competições”, ressalta.

A organização das atividades também é voltada à segurança e ao desenvolvimento técnico, especialmente para quem está tendo o primeiro contato com carros de corrida.

“Todo o processo envolve orientação inicial, acompanhamento técnico e fornecimento de equipamentos, garantindo que o piloto possa focar na experiência com segurança e suporte adequado”, revela.

Ao longo do mês, a participação frequente em treinos e eventos permite que o piloto desenvolva habilidades essenciais dentro da categoria, como adaptação ao carro, leitura de pista e consistência de desempenho.

Segundo Putnoki, a continuidade das atividades é um dos principais fatores para evolução dentro do automobilismo. “A frequência em pista faz com que o piloto ganhe confiança, melhore sua consistência e evolua de forma progressiva ao longo da temporada”, diz.

Para quem pretende iniciar no automobilismo ainda em 2026, a recomendação segue baseada em etapas progressivas dentro da própria estrutura da Fórmula Vee.

“O caminho mais indicado é começar pelos treinos livres e, na sequência, avançar para o Super Curso de Pilotagem, que oferece uma base técnica mais completa para o desenvolvimento”, conclui.

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