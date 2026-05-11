Especialista alerta sobre erros no cronograma capilar

Em entrevista concedida em maio de 2026, em São Paulo, o químico Dr. Ali Syed, CEO da Avlon, explicou as diferenças entre hidratação, nutrição e reconstrução capilar e a importância de identificar a necessidade específica de cada fio. O especialista destacou que a correta interpretação dos sinais capilares permite a escolha de tratamentos mais eficazes, reduzindo o risco de intervenções inadequadas.

Segundo Syed, muitos consumidores associam ressecamento, falta de brilho ou fragilidade exclusivamente à falta de água, embora outras causas, como perda de lipídios ou danos estruturais, também possam estar presentes. O entendimento desses mecanismos é essencial para uma rotina de cuidados direcionada.

Hidratação



A hidratação consiste na reposição de água na fibra capilar. Quando a fibra perde água, surgem sinais como ressecamento, opacidade e fragilidade. “Cabelos desidratados ficam secos, sem brilho, mais frágeis e respondem rapidamente a produtos com base aquosa e umectantes”, afirmou o Dr. Syed. A recomendação geral inclui o uso de produtos contendo agentes umectantes que favorecem a retenção hídrica.

Nutrição



A nutrição visa repor os lipídios naturais que mantêm as cutículas alinhadas. A perda desses lipídios pode gerar aspereza, frizz e falta de brilho, mesmo após hidratação. “Quando os lipídios são perdidos, as cutículas se abrem. O cabelo fica com aspecto de palha, mesmo hidratado, porque a superfície não está alinhada”, explicou Syed. Óleos com maior capacidade de penetração (coco, rícino, linhaça) e óleos de ação superficial, que selam a fibra, são citados como opções.

Reconstrução



A reconstrução tem como objetivo reparar a estrutura interna da fibra capilar. Sinais típicos incluem quebra fácil, elasticidade excessiva quando molhado e perda da forma natural. “Cabelos que esticam e não voltam ou quebram com facilidade precisam de ingredientes que aumentem a elasticidade e preencham falhas estruturais”, disse o especialista. Máscaras que combinam agentes nutritivos, hidratantes (glicerina, óleo de manga, extratos vegetais) e condicionantes (amodimeticone, poliquatérnios) são indicadas para esse fim.

Interpretação incorreta



Syed alerta que o erro mais comum é tratar todo ressecamento apenas com hidratação. “Às vezes, o que parece seco é, na verdade, falta de lipídios”, observou. A abordagem correta requer diagnóstico preciso para evitar sobrecarga de um tipo de tratamento.

Como identificar a necessidade do cabelo



- Ressecado e sem brilho: hidratação;

- Áspero e com frizz: nutrição;

- Fraco e quebradiço: reconstrução.

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A escolha adequada dos procedimentos, baseada na avaliação dos sinais apresentados, contribui para uma rotina capilar mais eficiente e alinhada às necessidades reais dos fios.