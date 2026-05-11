Metal Work apresenta inovações em automação na FEIMEC 2026

A Metal Work, empresa brasileira de máquinas e equipamentos e automação industrial, participou da Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos (FEIMEC) com uma série de lançamentos voltados à Indústria 4.0, eficiência energética e transição tecnológica no setor de máquinas e equipamentos — segmento que representa cerca de 60% dos negócios da companhia.

Com um portfólio que ultrapassa 16 mil itens, a empresa atende de forma abrangente às demandas da indústria, oferecendo soluções aplicáveis a diversos segmentos que utilizam máquinas automatizadas e produção em escala. Seu foco está na evolução tecnológica dos sistemas produtivos, com ganhos em produtividade, confiabilidade e redução de custos operacionais.

Entre os destaques apresentados na feira estão soluções de upgrade tecnológico para máquinas industriais.

“A proposta permite elevar o nível de maturidade dos equipamentos até o nível 5 de predição, integrando máquinas com automação tradicional a sistemas inteligentes capazes de gerar dados em tempo real. As soluções incluem serviços de comissionamento para integração, tratamento e monitoramento dessas informações, viabilizando a manutenção preditiva”, explica o diretor da Metal Work, Hernane Cauduro.

Na área de eficiência energética, a Metal Work também apresentou soluções que permitem medir, quantificar perdas e monitorar emissões de CO? em sistemas de ar comprimido. Esses recursos passam a contar com serviços integrados de análise de dados, ampliando a capacidade de gestão e otimização energética das operações industriais.

A empresa também reforça sua atuação em frentes estratégicas, como a transição energética, com o lançamento da Série BTY, voltada para fabricação de baterias. O portfólio contempla atuadores, válvulas, eletroválvulas, unidades de tratamento de ar e acessórios desenvolvidos para atender às exigências de ambientes industriais agressivos.

Robôs

No campo da robótica, a Metal Work expande sua oferta com robôs cartesianos e atuadores elétricos lineares e rotativos, acionados por servomotores, motores de passo e motores DC, ampliando as possibilidades de automação avançada.

Os investimentos em inovação também incluem o desenvolvimento de soluções mais compactas e integradas, com redução de conectores e cabeamentos e adoção de tecnologias de transmissão sem fio. A iniciativa contribui para a diminuição de custos de instalação e simplificação da infraestrutura industrial.

“O desenvolvimento tecnológico da empresa ocorre de forma colaborativa entre a área de Pesquisa & Desenvolvimento na Itália e a engenharia da Metal Work no Brasil. Para o mercado latino-americano, a operação brasileira também realiza customizações específicas, garantindo soluções mais completas e aderentes às necessidades dos clientes”, afirma Cauduru.

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Neste ano, a Metal Work participou novamente do ‘Demonstrador de Indústria 4.0’, iniciativa promovida pela ABIMAQ em parceria com o SENAI. No espaço, foram apresentadas aplicações práticas de automação com geração e monitoramento de dados em tempo real, evidenciando os benefícios da digitalização industrial. “A participação no ‘Demonstrador’ permitiu aos visitantes vivenciar, na prática, as tecnologias da Indústria 4.0 e compreender seus impactos na eficiência e competitividade industrial”, destaca o diretor da Metal Work.