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Armored Dawn faz show beneficente para APAE em Teresina

Banda brasileira leva seu rock a Teresina em apresentação com renda 100% destinada à APAE

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Repórter
11/05/2026 13:45

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Armored Dawn faz show beneficente para APAE em Teresina
Armored Dawn faz show beneficente para APAE em Teresina crédito: DINO

A banda Armored Dawn realiza, no dia 16 de maio, no Bueiro do Rock, um show beneficente em Teresina (PI), com arrecadação total destinada à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). A iniciativa foi divulgada por canais oficiais da banda.

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Conhecida por sua atuação no cenário do rock e do metal, a Armored Dawn traz ao público um repertório marcado por influências do heavy metal tradicional, em uma apresentação que une música e solidariedade.

O local escolhido, o Bueiro do Rock, é um dos espaços de shows mais procurados pelo público do gênero na capital, com estrutura voltada a grandes eventos.

Toda a renda obtida com a venda de ingressos será destinada à APAE de Teresina, instituição que atua no atendimento a pessoas com deficiência intelectual e múltipla, com serviços nas áreas de educação, saúde e assistência social.

Formada em 2014, a Armored Dawn acumula participações em festivais e turnês no Brasil e no exterior. Ao longo da carreira, a banda já dividiu o palco com nomes internacionais como Megadeth, Sabaton e Rhapsody of Fire, reforçando sua presença no cenário global do gênero.

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Mais informações sobre ingressos, horários e detalhes do evento podem ser conferidas no Instagram oficial da banda (@armoreddawn).



Website: https://www.instagram.com/armoreddawn/

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