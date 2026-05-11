Betim terá novo bairro logístico-industrial

Localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), Betim tem recebido uma onda de investimentos que vão do projeto de um novo aeroporto de cargas ao crescimento do número de empresas abertas no município. Em breve, a cidade mineira terá também o Betim Trade Center (BTC), um bairro logístico-industrial planejado para atender às necessidades do momento econômico.

Vagner Costa, coordenador de vendas do BTC e CEO da VNC Realty, explica que o empreendimento está localizado a cerca de um quilômetro do futuro aeroporto de cargas. Segundo ele, a proximidade cria uma facilidade para empresas que precisam de logística intermodal (terra e ar), especialmente para produtos de alto valor agregado que exigem transporte rápido.

Situado no Distrito Industrial Bandeirinhas, o BTC também está conectado a futuros corredores viários (como o Rodoanel Metropolitano) e ao Contorno Municipal, o que possibilita que as empresas evitem o tráfego urbano carregado do centro da cidade, acrescenta Costa.

“Já é possível observar uma valorização imobiliária na região, e o BTC busca liderar esse processo por ser um projeto de nicho. A valorização ocorre pela ‘maturação do entorno’: à medida que o aeroporto entrar em operação plena, os lotes adquiridos na fase de lançamento tendem a sofrer um salto de preço, visto que a oferta de áreas industriais estruturadas tão próximas a um modal aéreo é escassa”, ressalta Costa.

O coordenador explica que o projeto tem lotes a partir de 1.000 m² e o valor geral de vendas (VGV) é estimado em R$ 150 milhões. Esse indicador representa o montante que um empreendimento pode gerar em vendas, considerando todas as unidades disponíveis.

“Em apenas cinco meses, alcançamos cerca de 60% de comercialização dos lotes, o que demonstra uma demanda consistente por áreas logísticas bem localizadas”, revela Costa.

Ele avalia que a combinação entre localização, infraestrutura e timing de mercado tem sido determinante para o desempenho comercial do projeto, em um cenário de maior seletividade por parte de empresas e investidores.

“Estamos focados em garantir qualidade técnica e cumprimento de prazos, entregando uma infraestrutura compatível com as exigências de empreendimentos logísticos modernos. A evolução das obras acompanha o ritmo da demanda e reforça a confiança no projeto”, reforça Luiz Carlos Rosa, gerente de projetos da TopGeo Consultoria, empresa parceira na obra.

Sobre Betim

Com população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 431 mil pessoas em 2025, Betim tem um Produto Interno Bruto (PIB) per capita superior a R$ 127 milhões. O número é maior do que o de metrópoles como São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ).

A cidade mineira tem ainda um polo de produção de automóveis que remonta a 1976 e que está recebendo investimentos para o desenvolvimento de carros híbridos, com funcionamento à base de gasolina e eletricidade.

“A convergência entre crescimento econômico, expansão da base empresarial e investimentos em infraestrutura posiciona Betim como um dos principais vetores logísticos do Sudeste”, sintetiza Costa.

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Para saber mais sobre o Betim Trade Center, basta acessar: https://betimtradecenter.com.br/?