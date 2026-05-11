Marca investe em tricot versátil e contemporâneo

O Brasil concentra um dos maiores mercados de varejo de moda da América Latina e ocupa a quinta posição global em consumo de vestuário e calçados. Em 2022, o setor movimentou R$ 265,8 bilhões, com uma produção têxtil de 2,1 milhões de toneladas e 8,07 bilhões de peças, conforme levantamentos da Consultoria Iemi e da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, publicados na revista L’Officiel.

Diante desse cenário de expansão e com o objetivo de reposicionar o tricot no mercado brasileiro, tradicionalmente associado a peças mais clássicas e sóbrias, a Hortelã Tricot tem apostado em uma combinação estratégica de cores vibrantes e modelagens contemporâneas.

Giovana Trigueiro, proprietária da Hortelã Tricot, revela que a marca investe no desenvolvimento de coleções que aliam design atual, versatilidade e processos produtivos alinhados às novas demandas do setor. De acordo com a empresária, a marca surgiu com o propósito de inovar o mercado de tricot no Brasil.

“A Hortelã nasceu com o desejo de quebrar padrões e transformar a forma como o tricot era visto. Sempre gostei muito de peças mais coloridas, alegres e diferentes”, relembra.

Ela ressalta que, por muito tempo, o segmento esteve associado sobretudo ao inverno, com foco em peças básicas e cores neutras. Nesse contexto, a empresa passou a investir em uma abordagem que amplia o uso do tricot, explorando sua versatilidade e inserção em diferentes ocasiões, para além da sazonalidade tradicional.

“Em períodos mais quentes, por exemplo, a marca investe em fios mais leves e frescos, como o modal, que tem um toque mais gelado e confortável para temperaturas elevadas. Além disso, as modelagens são elaboradas com mangas mais curtas, sem manga, saias e outras opções que fazem sentido para o clima mais quente”, detalha.

Mesmo com as adaptações, as cores vibrantes e o design contemporâneo permanecem. Cada peça da marca é estudada e desenvolvida para unir estilo, conforto e versatilidade, respeitando o momento do ano. Tudo é pensado para que o cliente consiga usar o tricot no dia a dia, independentemente da estação.

Desenvolvimento de coleções e reaproveitamento criativo

Giovana Trigueiro destaca que as coleções da Hortelã Tricot são desenvolvidas a partir de um olhar estratégico e criativo sobre tendências e sobre o próprio repertório da marca. Segundo ela, a versatilidade é um dos pilares do processo criativo, que inclui a releitura de peças já desenvolvidas. Estruturas de trama aplicadas em um produto podem ser adaptadas para outros, permitindo a criação de novas propostas a partir de elementos já incorporados ao universo da marca.

“Buscamos também referências em outros segmentos da moda, como peças em algodão e jeans, adaptando essas tendências para o tricot e trazendo peças com um design diferente para a coleção. As cores também têm um papel fundamental nesse processo; a marca está sempre atenta às paletas do momento, incorporando tons atuais sem perder sua identidade vibrante”, afirma.

Comportamento do consumidor e busca por identidade

A proprietária explica que a demanda por peças com identidade própria tem crescido, impulsionada pelo interesse dos consumidores em se expressar por meio da moda. Segundo ela, há uma busca cada vez maior por itens que tenham personalidade, que fujam do comum e representem o estilo individual.

Pensando nisso, a Hortelã desenvolve suas coleções com esse olhar mais atento para o comportamento do consumidor. A marca busca criar peças que permitam essa expressão individual, apostando em cores marcantes, designs modernos e modelos que saem do básico.

Além disso, a variedade dentro das coleções também é considerada essencial. A proposta é oferecer opções que dialoguem com diferentes estilos, mantendo, ao mesmo tempo, uma identidade consistente. Dessa forma, cada cliente pode encontrar peças que se conectem com sua forma de se expressar.

“Outro ponto importante é o estudo constante de estampas, buscando formas de integrá-las ao tricot de maneira harmônica e moderna. A marca também analisa o que já teve boa aceitação em coleções anteriores, reinterpretando sucessos de forma atualizada”, compartilha Giovana Trigueiro.

Inovação como fator de competitividade

Na avaliação da marca, a incorporação de inovação nos processos de design e produção é determinante para a competitividade no setor de moda, ao contribuir para a atualização contínua do tricot e sua permanência como produto relevante ao longo do tempo.

Em um cenário de constantes transformações, a atualização recorrente de modelos e o lançamento de novas propostas a cada coleção são práticas necessárias para acompanhar o ritmo do mercado.

“Esse movimento contribui para evitar a repetição de produtos, sustenta o interesse do público e reforça a percepção de evolução contínua por parte da marca. Além disso, inovar também é saber revisitar o que já foi feito com um novo olhar, transformando referências internas em novidades sem perder a essência”, conclui a proprietária da Hortelã Tricot.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para conhecer todos os modelos da marca, basta acessar: www.hortelatricot.com.br?