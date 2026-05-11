Tecnologia transforma a gestão de condomínios

A digitalização da gestão condominial deixou de ser tendência e vem se consolidando como uma mudança prática na rotina de empreendimentos residenciais e comerciais. Impulsionados pelo aumento das demandas operacionais, especialmente com o crescimento do comércio eletrônico, condomínios passam a adotar soluções digitais para organizar processos, reduzir falhas e dar mais previsibilidade às operações.

Recursos como aplicativos de gestão, sistemas de controle de acesso e monitoramento integrado já fazem parte do dia a dia de muitos empreendimentos. Essas ferramentas respondem à necessidade de estruturar rotinas que se tornaram mais complexas, com maior volume de informações, circulação de pessoas e serviços.

Um dos pontos mais impactados por essa mudança é a gestão de encomendas. O aumento expressivo das entregas e a maior dispersão dos horários de recebimento trouxeram novos desafios para portarias e administradoras, que passaram a lidar com maior volume, necessidade de registro e controle de retiradas.

Nesse contexto, os armários inteligentes passam a integrar a estrutura de recebimento e entrega de encomendas em condomínios. Ao automatizar parte desse processo, eles contribuem para reduzir a sobrecarga das portarias, ampliar o controle sobre as entregas e oferecer mais autonomia aos moradores.

“A tecnologia passou a ser utilizada também como ferramenta de organização da rotina condominial. Em muitos casos, o condomínio não está procurando inovação por aparência ou por tendência, mas por necessidade prática de operação”, afirma Reinaldo Alves, CEO da Easytech Tecnologia. “A tecnologia passa a integrar essa rotina e apoiar processos relacionadas à operação, ajudando a reduzir improvisos e garantir mais assertividade à operação”, diz.

Segundo o executivo, isso não significa transformar o condomínio em um ambiente totalmente automatizado, mas incorporar recursos voltados ao suporte de atividades que passaram a demandar maior controle operacional. “O armário inteligente entra justamente nessa lógica”, afirma Alves.

Nesse cenário, os armários inteligentes MODULOCKER® são apresentados como estrutura destinada ao recebimento e à retirada de encomendas. O sistema permite o controle da movimentação dos volumes e o acompanhamento das entregas, atendendo demandas relacionadas à rotina condominial.

Ao lado de outras soluções já incorporadas à gestão condominial, esses recursos refletem mudanças na forma de administrar empreendimentos residenciais e comerciais.A tendência é que a tecnologia siga avançando como suporte à organização, eficiência e padronização de processos, acompanhando uma rotina cada vez mais dinâmica e exigente.

SOBRE MODULOCKER® E EASYTECH TECNOLOGIA

MODULOCKER® é uma plataforma brasileira de armários inteligentes desenvolvida e fabricada pela Easytech Tecnologia, empresa com sede em São Paulo e atuação nas áreas de segurança eletrônica, hardware embarcado e sistemas de software.

Ao longo de sua operação, a Easytech desenvolveu projetos voltados a ambientes de controle e monitoramento, incluindo aplicações no segmento de autoatendimento bancário.

A empresa também atua no desenvolvimento de sistemas aplicados a armários inteligentes, direcionados a diferentes contextos de recebimento, armazenamento e retirada de volumes.

MODULOCKER® reúne recursos voltados ao gerenciamento de entregas e movimentação de encomendas, com aplicação em condomínios, empreendimentos comerciais e outros espaços de circulação compartilhada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Esses recursos integram processos relacionados à gestão operacional de recebimentos e retiradas, acompanhando mudanças nas rotinas de empreendimentos residenciais e comerciais.