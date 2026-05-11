Taubaté recebe Festival de Cerâmica e Arte Figureira

A Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi realizará, a partir de 23 de maio, em Taubaté, o projeto Modelando Tradições: Festival de Cerâmica e a Arte dos Figureiros de Taubaté, uma programação dedicada à valorização da cerâmica, da arte figureira e dos saberes tradicionais ligados ao barro.

A iniciativa foi viabilizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio de edital da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, com realização da Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi.

O festival reúne vivências artísticas, oficinas, entrevistas com ceramistas, gravações para documentário, ações formativas e a exposição “Pratos da Terra, Cerâmica e Identidade”, que acontecerá de 12 a 31 de julho de 2026. A proposta aproxima artistas, artesãos, figureiros, público em geral e instituições culturais em torno de uma linguagem que atravessa gerações: a criação em cerâmica como expressão de memória, território e pertencimento.

Entre maio e julho, a programação contará com encontros gratuitos no Ponto de Cultura Modelando Tradições, em Taubaté, com a participação de ceramistas convidados de diferentes cidades da região, demonstrando várias técnicas. As vivências têm como objetivo apresentar processos criativos, compartilhar trajetórias e modos de produção ligados à cerâmica artística e popular.

Um dos eixos centrais do projeto é o concurso e exposição Pratos da Terra, que convida artistas, ceramistas e artesãos maiores de 18 anos a criarem pratos cerâmicos inspirados na Arte Figureira. As obras inscritas integrarão uma exposição coletiva durante o festival e passarão a compor o acervo cultural da Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi, com os devidos créditos aos autores.

A votação do concurso será popular, realizada de forma presencial e/ou online, conforme regulamento. O prato mais votado receberá premiação em dinheiro.

Para a Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi, o projeto amplia o reconhecimento da cerâmica como patrimônio vivo, aproximando a produção artesanal de novas possibilidades de fruição, circulação e documentação. A iniciativa também reforça o papel do Ponto de Cultura Modelando Tradições como espaço de formação, preservação e difusão da arte figureira de Taubaté.

“A cerâmica guarda memória, gesto, território e identidade. Quando valorizamos os figureiros e os ceramistas, estamos também fortalecendo uma parte importante da cultura brasileira, feita com as mãos, com o tempo e com a experiência de quem mantém viva essa tradição”, afirma Lani Goeldi, que assina pela curadoria do projeto.

Com entrada gratuita nas atividades formativas, o festival busca ampliar o acesso da população à cultura, incentivar novos públicos e registrar a produção cerâmica regional em diferentes formatos, incluindo catálogo e documentário.

Serviço:

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Projeto: Modelando Tradições: Festival de Cerâmica e a Arte dos Figureiros de Taubaté

Exposição: Pratos da Terra, Cerâmica e Identidade

Período da exposição: 12 a 31 de julho de 2026

Local das vivências: Ponto de Cultura Modelando Tradições

Endereço: Rua Eugênio Guisard, 378, Jardim Califórnia, Taubaté (SP)

Instagram: @festivaldeceramica | @figureiros

Realização: Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi

Viabilização: Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio de edital da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo