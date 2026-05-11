RL Higiene inaugura novo centro de distribuição em Santos

A RL Higiene, empresa com cinco décadas de atuação na distribuição de produtos de higiene e limpeza profissional, anuncia a inauguração de um novo centro de distribuição em Santos, marcando uma nova fase da operação na Baixada Santista. O movimento ocorre um ano após a incorporação da Centerlimp à rede, consolidando a presença regional e ampliando a capacidade de atendimento local.

A nova estrutura, que triplica o espaço de armazenamento em relação à operação anterior, foi projetada para oferecer maior integração entre as áreas, localização estratégica e ganhos relevantes em eficiência logística. A iniciativa reforça o modelo de atuação da RL, baseado em proximidade operacional, agilidade nas entregas e suporte técnico adaptado às especificidades de cada região.

Desde a incorporação, a operação em Santos vem passando por um processo contínuo de evolução. Ao longo desse primeiro ano, clientes da região já perceberam avanços na qualidade dos produtos e acesso a um portfólio mais amplo, permitindo maior personalização das soluções — o que tem contribuído para reduções de consumo, aumento da eficiência operacional e melhoria na experiência dos usuários finais, impactando diretamente os resultados dos clientes atendidos.

Capilaridade eleva o nível de atendimento e serviço

Com a nova unidade, a RL Higiene fortalece seu modelo de atuação em rede, que hoje conta com seis centros de distribuição estrategicamente posicionados no estado de São Paulo. Essa estrutura permite atendimento local em mais de 400 cidades — o equivalente a cerca de 70% dos municípios paulistas.

Cada unidade opera com um mix de produtos dimensionado de acordo com a demanda regional, garantindo maior disponibilidade e rapidez na reposição. Esse modelo contribui para uma gestão de estoque mais eficiente por parte dos clientes ao reduzir rupturas, aumentar a previsibilidade e diminuir a necessidade de imobilização de capital.

Além disso, a proximidade operacional possibilita maior flexibilidade nas entregas, agilidade em manutenção e assistência técnica, presença para treinamentos, redução de riscos associados a paradas ou falhas operacionais e acompanhamento dos resultados — elevando a confiabilidade dos níveis de serviço (SLAs) e simplificando a gestão no dia a dia dos clientes.

A operação na Baixada Santista mantém a base de relacionamento construída ao longo de quatro décadas pela Centerlimp, combinando conhecimento local com processos estruturados e as melhores práticas consolidadas pela RL. “A nova fase representa não apenas um aumento da nossa capacidade, mas um avanço na forma de atender: mais integrado, mais próximo e mais eficiente”, declara João Carlos Silva, diretor-executivo que permanece à frente da unidade de Santos.

Sobre a RL Higiene

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